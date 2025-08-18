Fluminense, a rematar su clasificación a cuartos de la Sudamericana a un América en crisis

São Paulo, 18 ago (EFE).- El Fluminense busca rematar este martes en Río de Janeiro su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras su victoria a domicilio por 1-2 ante el América colombiano, que atraviesa un mal momento.

El conjunto carioca está embalado, principalmente gracias al buen estado de forma de sus delanteros, el uruguayo Agustín Canobbio y el argentino Germán Cano.

Canobbio suma 9 goles en la temporada, incluyendo uno ante Fortaleza el pasado fin de semana en la liga brasileña, y Cano, en un gran momento físico, contabiliza tres goles en los últimos cuatro partidos.

Los cariocas, dirigidos por Renato Gaúcho, ganaron el pasado fin de semana a Fortaleza por 2-1 y subieron a la octava posición de la liga, a dos puntos de los puestos de clasificación de la Copa Libertadores.

El equipo no debe contar con su principal referencia en defensa, Thiago Silva, que está recuperándose de una lesión muscular desde el pasado 4 de agosto.

Quien tiene un puesto asegurado es el arquero Fábio, que a los 44 años va a llegar a los 1.391 partidos como profesional, un récord mundial, superando al portero inglés Peter Shilton, con el que empató el pasado fin de semana.

En el otro lado, los Diablos Rojos necesitan obrar un maracanazo para conseguir clasificarse a cuartos, y en su historia, sólo han conseguido dos victorias en Brasil. La última de ellas lejana en la memoria, en la Libertadores en 1993.

El América está en mal momento, ocupa la casilla 18 en la liga colombiana, con cuatro puntos en cinco jornadas, y viene de una derrota por 2-1 contra Deportivo Pereira.

El equipo colombiano no podrá contar con Dylan Borrero, recién contratado al Fortaleza brasileño, y quien no viajó a Río de Janeiro por no haberse recuperado de una lesión.

- Alineaciones probables:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes, René; Matheus Martinelli, Hércules, Ganso, Kevin Serna; Agustín Canobbio y Germán Cano. Entrenador: Renato Gaúcho.

América: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos. Entrenador: Diego Gabriel Raimondi.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera, auxiliado en el VAR por su compatriota Yorman Delgado.

Hora: 21.30 (00.30 GMT del miércoles).

Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro. EFE