Encuentran el cadáver del hombre de 34 años desaparecido en un lago en Sevilla

Guillena (Sevilla), 18 ago (EFE).- El dispositivo de la Guardia Civil que buscaba a un hombre de 34 años y nacionalidad colombiana que desapareció este domingo cuando se bañaba en un lago de Guillena (Sevilla), ha encontrado su cuerpo sin vida poco antes de las 10:50 horas de este lunes.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, en torno a las 17.00 horas de este domingo se recibió un aviso de alerta por parte de una mujer que informaba de que no sabían nada de un familiar que se había metido en el agua en el paraje de Los Lagos del Serrano y no había salido a la superficie.

Un dispositivo de emergencia con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se trasladó al lugar de los hechos para intentar localizar al desaparecido, cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado este lunes.

El cadáver será levantado y derivado al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia. EFE

