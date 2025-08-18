Espana agencias

El Independiente, por liquidar serie a su favor ante un recuperado Mushuc Runa

Tras un resultado ajustado en el primer encuentro, la escuadra local busca sorprender en Quito impulsada por un reciente repunte, mientras que el conjunto visitante llega con favoritismo y una plantilla alterna apostando por asegurar el pase a la siguiente fase

Por Newsroom Infobae

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- El Independiente del Valle saldrá este martes con el afán de liquidar a su favor la serie para acceder a cuartos de final de la Copa Sudamericana ante un recuperado Mushuc Runa, que hará de local en el estadio Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana, Quito.

El gol del argentino Claudio Spinelli fue suficiente para que el cuadro del Valle dejara la serie a su favor por 1-0 en el partido de ida ante un Mushuc Runa que, si bien volvió a perder, dejó muestras de una mejoría en su nivel de juego, que la ratificó el sábado pasado con triunfo por 1-0 sobre el Aucas.

Luego de trece jornadas sin ganar en la Liga Pro de Ecuador, el Mushuc Runa se reencontró con el triunfo sobre el Aucas, que muy bien podría ser el despertar futbolístico del equipo, que fue sensación ganando la fase de grupos de la Sudamericana como el mejor de todos los equipo en esa fase.

Los uruguayos, el portero Rodrigo Formento y el defensa Bryan Bentaberry, lograron sostener el buen nivel de juego y se perfilan para el choque de mañana, martes, como los principales elementos para empujar a una victoria al 'Cuadro del Ponchito' o Mushuc Runa.

El equipo dirigido por el ecuatoriano Paúl Vélez también alienta la esperanza de una remontada, en el atacante uruguayo Jonathan Dos Santos y en los ecuatorianos Carlos Orejuela y Christian Penilla.

Por su parte, el Independiente del Valle aparecerá una vez más como favorito, pues el sábado pasado, con un equipo mezcla de juveniles, suplentes y de unos cuántos titulares, superó por 2-1 a Orense en un verdadero duelo futbolístico.

En el torneo local el Independiente es el líder absoluto con 53 puntos, a pesar que su técnico español, Javier Rabanal, le viene dando una rotación permanente a la alineación, pues el equipo sostiene el nivel con el que también es favorito para ganar la Copa Ecuador, el otro torneo local profesional.

Entre las figuras que cuidó Rabanal para el partido de este martes constan los defensas Matías Fernández, Mateo Carabajal; los centrocampistas Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares; los atacantes Aron Rodríguez y Claudio Spinelli.

Alineaciones probables:

Mushuc Runa: Rodrigo Formento; Kevin Peralta, Dennis Quintero, Bryan Bentaberry, Ángel Gracia; Nicolás Dávila, Luis Arce, Glendys Mina; Carlos Orejuela, Joaquín Vergés y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Paúl Vélez.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares; Darwin Guagua, Aron Rodríguez y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

Árbitra: Edina Alves, de Brasil.

Estadio: Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana.

Hora: 19.30 horas local del martes (00.30 GMT del miércoles). EFE

