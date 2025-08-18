Espana agencias

El Elche rescata un punto (1-1) ante un Betis sin ritmo

Germán Valera marcó cerca del final y permitió al conjunto ilicitano igualar tras ir abajo ante los verdiblancos, que mostraron una actuación inconstante y no supieron cerrar el triunfo en su visita a Alicante

Por Newsroom Infobae

Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- Un gol de Germán Valera a diez minutos del final permitió al Elche salvar este lunes un punto en su regreso a Primera ante un Real Betis irregular y sin ritmo que fue de más a menos en el encuentro.

El conjunto sevillano logró adelantarse en el marcador en la primera parte por medio de Aitor Ruibal, pero en la segunda no fue capaz de sentenciar el partido y permitió crecer al Elche, que vio recompensada su insistencia y valentía con el empate. EFE

