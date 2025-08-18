El Baskonia refuerza su juego interior con el pívot Mamadi Diakite

Vitoria, 18 ago (EFE).- El Baskonia reforzará su juego interior con el pívot Mamadi Diakite, que acude a Vitoria con un contrato de dos temporadas.

El nuevo azulgrana es guineano, tiene 28 años, mide 206 centímetros y cuenta con un anillo de campeón de la NBA.

Procede del Valley Suns de la G-League de Estados Unidos donde ha jugado la última temporada con un promedio 13,6 puntos, 8,4 rebotes, 2,2 asistencias y 19,9 créditos de valoración.

Comenzó su carrera en la NCAA con los Virginia Cavarliers y debutó en la NBA con los Miwaukee Bucks, donde ganó un anillo en la campaña 2020-21.

Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs y New York Knicks han sido sus equipos en el campeonato norteamericano, donde acumula 66 partidos.

El club señala en una nota de prensa que se trata de “un jugador con energía, físico y experiencia”. Además destaca por su movilidad y su capacidad en el lanzamiento exterior a pesar de su posición. EFE

