Espana agencias

El Baskonia refuerza su juego interior con el pívot Mamadi Diakite

Con dos años de contrato, el club incorpora al guineano Mamadi Diakite, pívot de 28 años con experiencia NBA, reconocido por su energía y versatilidad, proveniente del Valley Suns tras promediar 13,6 puntos y 8,4 rebotes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Vitoria, 18 ago (EFE).- El Baskonia reforzará su juego interior con el pívot Mamadi Diakite, que acude a Vitoria con un contrato de dos temporadas.

El nuevo azulgrana es guineano, tiene 28 años, mide 206 centímetros y cuenta con un anillo de campeón de la NBA.

Procede del Valley Suns de la G-League de Estados Unidos donde ha jugado la última temporada con un promedio 13,6 puntos, 8,4 rebotes, 2,2 asistencias y 19,9 créditos de valoración.

Comenzó su carrera en la NCAA con los Virginia Cavarliers y debutó en la NBA con los Miwaukee Bucks, donde ganó un anillo en la campaña 2020-21.

Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs y New York Knicks han sido sus equipos en el campeonato norteamericano, donde acumula 66 partidos.

El club señala en una nota de prensa que se trata de “un jugador con energía, físico y experiencia”. Además destaca por su movilidad y su capacidad en el lanzamiento exterior a pesar de su posición. EFE

jd/ep/og

Temas Relacionados

BaskoniaMamadi DiakiteJuego interiorBaloncestoVitoriaEstados UnidosNBAValley SunsMilwaukee BucksG-LeagueEFE

Últimas Noticias

Desarticulada una red que explotaba sexualmente a mujeres y extorsionaba a puteros

Infobae

Detenido un hombre de 83 años que se fugó tras arrollar a cuatro ciclistas en Madrid

Infobae

El bombero forestal que murió anoche en León procedía de Soria y tenía 57 años

Fuentes oficiales confirman que un integrante de la brigada de Bayubas de Abajo perdió la vida tras accidentarse con un vehículo durante el operativo contra el fuego en Espinoso de Compludo, mientras continúan hospitalizados varios afectados por los incendios recientes

Infobae

Prisión domiciliaria para el octogenario acusado de matar a su mujer en Zizur (Navarra)

La Audiencia de Navarra traslada al hombre, de 85 años, a una vivienda supervisada por sus hijos tras un informe que revela su deterioro cognitivo, destacando su vulnerabilidad e incapacidad para autogobernarse mientras continúa el proceso judicial

Infobae

Un colosal 'Diccionario Buñuel' suple la ausencia de una biografía del cineasta aragonés

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada una organización que prostituía

Desarticulada una organización que prostituía a mujeres y extorsionaba a los clientes con 3.000 euros para no desvelar que consumían estos servicios

Un tiktoker prueba los callos de El Brillante, famoso por el bocadillo de calamares: “Como los de Litoral, esto me huele a cuerno quemado”

El Supremo reduce la condena de un cabo de la UME por acosar sexualmente a una subordinada a cinco años de cárcel y le permite mantener su empleo

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 18 de agosto

El gobierno ofrece a un hombre 200.000 euros por tirar su casa para el paso de una autopista, se niega y ahora tiene que acceder a ella por una tubería

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 18 de agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”