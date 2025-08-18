Cinco estaciones de Aemet superaron ayer 45 grados y 221 registraron al menos 40 grados

Madrid, 18 ago (EFE).- El calor en España fue especialmente sofocante ayer, domingo, con temperaturas por encima del umbral de los 45 grados en cinco estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología, todas ellas en Andalucía, aunque en 221 de las repartidas por el país los niveles fueron muy altos también, con 40 grados o más.

En concreto, se superaron los 45 grados en El Granado (Huelva), con 45,4 grados, y asimismo en Montoro (Córdoba), Tomares (Sevilla), La Rambla (Córdoba) y Morón de la Frontera (Sevilla), con 45,2 grados de temperatura máxima respectivamente en cada uno de esos puntos.

En el caso de La Roda de Andalucía (Sevilla), se llegó exactamente a 45 grados, según datos provisionales publicados por la autoridad meteorológica en la red social X.

Por otra parte, diecinueve estaciones marcaron ayer 44 grados o más.

Además en 94 estaciones de la red de Aemet, el 12 por ciento del total, se alcanzaron 42 grados o más, y en el 28 por ciento (221 estaciones) los registros se situaron en 40 grados o más.

En cuanto a las temperaturas mínimas, en Osuna (Sevilla) no se bajó de 30,7 grados, y en 118 estaciones (15 por ciento del total) no se descendió de 25 grados. EFE