Buscan a un hombre de 34 años desaparecido cuando se bañaba en un lago en Sevilla

Un operativo de la Guardia Civil rastrea el paraje de Los Lagos del Serrano tras la alerta de una mujer que denunció la desaparición de un familiar en el agua, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona

Guillena (Sevilla), 18 ago (EFE).- Un dispositivo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil busca a un hombre de 34 años que desapareció este domingo cuando se bañaba en un lago de la provincia de Sevilla, en el municipio de Guillena.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, en torno a las 17.00 horas se recibió un aviso de alerta por parte de una mujer que informaba de que no sabían nada de un familiar que se había metido en el agua en el paraje de Los Lagos del Serrano y no había salido a la superficie.

Un dispositivo de emergencia se trasladó al lugar de los hechos para intentar localizar al desaparecido, de nacionalidad colombiana, mediante batidas en la zona que por el momento no han tenido resultado. EFE

