Aitor Ruibal pone en ventaja al Betis ante el Elche (0-1)

Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- Un gol de Aitor Ruibal en el minuto 21 pone en ventaja al Real Betis en su visita a Elche tras un primer tiempo de dominio local, pero de efectividad visitante.

El conjunto ilicitano, fiel a su estilo, ha llevado el peso del juego ante un Betis replegado que ha sabido esperar su momento para batir a Dituro tras un contragolpe. EFE

pvb/cmm