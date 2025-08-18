Aitor Ruibal pone en ventaja al Betis ante el Elche (0-1)

Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- Un gol de Aitor Ruibal en el minuto 21 pone en ventaja al Real Betis en su visita a Elche tras un primer tiempo de dominio local, pero de efectividad visitante.
El conjunto ilicitano, fiel a su estilo, ha llevado el peso del juego ante un Betis replegado que ha sabido esperar su momento para batir a Dituro tras un contragolpe. EFE
