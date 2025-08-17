Espana agencias

El Gobierno de Asturias apunta que los incendios "se han ralentizado"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha informado este sábado de novedades en la extinción de los incendios forestales en Asturias a últimas horas de la tarde. Según ha señalado, la evolución de los focos más preocupantes, procedentes del incendio de Orayo y Anllares de León, se ha ralentizado, lo que permite prever que la cercanía al núcleo de población no será inmediata.

Calvo ha destacado, a su vez, la incorporación de nuevos recursos al operativo. Además de los medios habituales del SEPA, UME y Agentes del Medio Natural, se han sumado las BRIF de Ruente (Cantabria), un equipo aéreo del Ministerio con base en La Morgal y un helicóptero en Cangas de Onís para atender los focos del Oriente. También se está utilizando maquinaria pesada para crear cortafuegos en la zona del incendio de Gaña, que mantiene un frente de más de 10 kilómetros.

El consejero ha añadido que, aunque los medios aéreos no operan durante la noche, los equipos terrestres continuarán trabajando para contener los incendios y garantizar la seguridad de la población.

El SEPA recuerda a la población que extreme las precauciones: cubrir nariz y boca frente al humo, sofocar pequeños focos por la base de las llamas y, si queda rodeada por fuego, situarse a espaldas del viento y alertar al 112.

