Un acto civil despedirá a Javier Lambán este sábado en Ejea

Un acto civil despedirá este sábado, 16 de agosto, a las 13.00 horas en la sala del crematorio de Ejea de los Caballeros, su localidad natal y donde ha fallecido este viernes a consecuencia del cáncer que padecía hace más de cuatro años.
Por expreso deseo de la familia no habrá capilla ardiente del expresidente Javier Lambán. Tras el acto civil, previsto para este sábado, el expresidente Lambán será incinerado en la intimidad familiar.
En el tanatorio de Ejea, los familiares recibirán a quienes se acerquen a trasladar sus condolencias entre las 10.00 y las 13.00 horas de este sábado.
