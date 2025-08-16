La secretaria de Organización del PSOE sostiene que el legado de Lambán "va a durar siempre"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha comentado del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que "desde las convicciones socialistas, desde los valores socialistas que representó, dedicó parte de su vida a dedicar la vida a los otros, a mejorar la vida de las personas, sobre todo de los aragoneses y aragonesas y pensamos que será un legado que va a durar siempre".

Rebeca Torró en representación del Partido Socialista se ha trasladado hasta Ejea de los Caballeros, la localidad natal de Javier Lambán, para darle el último adiós.

Ha acudido acompañada de la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría; y del que también ostentara sendos cargos orgánicos, además de expresidente del Gobierno de Aragón durante tres legislaturas, Marcelino Iglesias.

"Hemos querido acompañar en un momento tan duro a la familia, entregarles nuestras condolencias", ha concluido en declaraciones a los medios de comunicación.

Javier Lambán ha fallecido este pasado viernes, 15 de agosto, a los 67 años y a tan solo cuatro días de cumplir los 68 años a consecuencia de un cáncer diagnosticado en 2021.