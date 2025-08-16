Espana agencias

La secretaria de Organización del PSOE sostiene que el legado de Lambán "va a durar siempre"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha comentado del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que "desde las convicciones socialistas, desde los valores socialistas que representó, dedicó parte de su vida a dedicar la vida a los otros, a mejorar la vida de las personas, sobre todo de los aragoneses y aragonesas y pensamos que será un legado que va a durar siempre".

Rebeca Torró en representación del Partido Socialista se ha trasladado hasta Ejea de los Caballeros, la localidad natal de Javier Lambán, para darle el último adiós.

Ha acudido acompañada de la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría; y del que también ostentara sendos cargos orgánicos, además de expresidente del Gobierno de Aragón durante tres legislaturas, Marcelino Iglesias.

"Hemos querido acompañar en un momento tan duro a la familia, entregarles nuestras condolencias", ha concluido en declaraciones a los medios de comunicación.

Javier Lambán ha fallecido este pasado viernes, 15 de agosto, a los 67 años y a tan solo cuatro días de cumplir los 68 años a consecuencia de un cáncer diagnosticado en 2021.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jorge Azcón y la alcaldesa de Ejea acuden al acto civil privado para despedir a Javier Lambán

Infobae

Asociaciones judiciales progresistas piden romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel

Asociaciones judiciales progresistas piden romper

La alcaldesa de Zaragoza traslada su admiración por la capacidad de lucha de Lambán y su defensa de Aragón

La alcaldesa de Zaragoza traslada

Rueda y la conselleira do Medio Rural visitan el centro de coordinación de Ourense para seguir los incendios

Infobae

PSOE critica la visita de Feijóo y Mañueco a Palacios del Sil (León) por hacer del incendio "un escenario de propaganda"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Este es el precio de la luz en España para este 17 de agosto

Este precioso pueblo en Valencia ofrece trabajo y viviendas por 50.000 euros debido a la despoblación

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal