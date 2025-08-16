La ministra Sara Aagesen visita este sábado la Brigada Forestal de Pinofranqueado (Cáceres)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitará este sábado, 16 de agosto, a los efectivos de la brigada forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres) que están trabajando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.

Al término de la visita, de acuerdo con la agenda de Gobierno, la ministra atenderá a los medios de comunicación.

Cabe señalar que este mismo sábado, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios puntos en España.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.