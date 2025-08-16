Espana agencias

La alta velocidad Madrid-Galicia continuará suspendida para lo que resta de día

Renfe mantiene la situación de emergencia por incendios en Ourense y Lugo, lo que obliga a suspender conexiones rápidas entre ambas regiones mientras solo circulan algunos trenes especiales Madrid-Zamora, afectando también los trayectos de media y larga distancia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 16 ago (EFECOM).- El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el pasado jueves por los incendios en varios puntos de la provincia de Ourense, continuará suspendido en lo que resta de este sábado, según informa Renfe.

El operador ferroviario ha habilitado, no obstante, dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre Madrid y Zamora dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia.

Según ha informado a EFE un portavoz de Renfe, sigue también cortado el tramo entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo) y se han visto afectados todos los servicios de media y larga distancia.

Además, Renfe sigue pendiente de restablecer la circulación en el tramo Herradón/La Cañada y Ávila, que no se ha podido poner en funcionamiento por un incendio aún activo. EFECOM

Temas Relacionados

Alta velocidad Madrid-GaliciaRenfeOurenseEFEMadridGaliciaIncendiosTrenZamoraÁvila

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del sábado, 16 de agosto de 2025

Infobae

El Ibex 35 corona los 15.000 puntos con trece valores distintos a 2008 y cambio de líder

Infobae

La flota pesquera refuerza sus ingresos con el negocio y las rutas del turismo marinero

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

Trump dice que Rusia perdió a India como cliente petrolero y deja en duda nuevas sanciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal