La alta velocidad Madrid-Galicia continuará suspendida para lo que resta de día

Madrid, 16 ago (EFECOM).- El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el pasado jueves por los incendios en varios puntos de la provincia de Ourense, continuará suspendido en lo que resta de este sábado, según informa Renfe.

El operador ferroviario ha habilitado, no obstante, dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre Madrid y Zamora dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia.

Según ha informado a EFE un portavoz de Renfe, sigue también cortado el tramo entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo) y se han visto afectados todos los servicios de media y larga distancia.

Además, Renfe sigue pendiente de restablecer la circulación en el tramo Herradón/La Cañada y Ávila, que no se ha podido poner en funcionamiento por un incendio aún activo. EFECOM