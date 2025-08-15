Espana agencias

Page pide "prudencia" y "humildad" ante los incendios: "La naturaleza cuando se lo propone hace mucho daño"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este viernes "mucha prudencia" ante el calor y la oleada de incendios sin perder de vista la "humildad": "La naturaleza cuando se lo propone hace mucho daño y si va ayudado de la mano maligna del ser humano, peor.

En declaraciones a los medios desde la Catedral de Toledo, donde ha asistido a la misa en honor a la Virgen del Sagrario, García-Page ha indicado que su Gobierno lleva "muchos días en tensión" y "en permanente" contacto telefónico con los técnicos.

"En Castilla-La Mancha hemos ido abordando todos los --incendios-- que nos salen y cruzamos los dedos porque a cualquiera se nos pueden complicar. Realmente no es el tiempo de los políticos pero sí es el tiempo de estar al frente y particularmente de apoyar a todos los servicios", ha manifestado.

Ha afirmado que la región ha ido "reforzando y reforzando" cada año sus mecanismos y medios contra los incendios, para añadir que hay "lamentameblemente" mucho medios del Infocam fuera de la comunidad ayudando. "Esa solidaridad es un ejemplo positivo en medio de tanto dolor", ha agregado.

El presidente regional ha señalado que están todos los protocolos activados ante esta ola de calor. "En este caso no podemos decir que nos va a pillar de improviso como nos pasó con la DANA y con las riadas porque evidentemente aquello fue de la noche a la mañana".

"Aquí sabemos que hay calor, que hay posibilidades", ha apuntado, para volver a poner de manifiesto las mejores implementadas en la región en los últimos años en la lucha contra los incendios sin perder de vista que "toda crisis del clima nos obliga a ser humildes".

Ha lanzado un mensaje de prudencia para indicar que la gente es "mayoritariamente muy prudente" y acepta las normas de "clausura del fuego", para insistir en la solidaridad con las "tierras que están más maltratadas por el fuego. "Nos sentimos solidarios porque todos somos víctimas en potencia, si no lo somos hoy, lo podemos ser mañana", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PPCV acusa a Morant de "insultar la inteligencia de las víctimas de la dana para tapar los escándalos del PSOE"

El PPCV acusa a Morant

Margarita Robles visitará este sábado a la UME que participa en la lucha contra incendios en CyL y Galicia

Margarita Robles visitará este sábado

Sánchez lamenta la muerte de Lambán: "Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable"

Sánchez lamenta la muerte de

Más Madrid insiste en que Ayuso "tiene a los bomberos en una situación de absoluta precariedad" jugándose "la vida"

Más Madrid insiste en que

Rueda, con la conselleira de Medio Rural, comprobará la situación de los fuegos en el centro de coordinación

Rueda, con la conselleira de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abuso de las aerolíneas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Esto es lo que opinan desde Estados Unidos de Pedro Sánchez: “Desafía las tendencias occidentales”

Multas de 60.000 euros euros por negarte a abandonar tu casa por los incendios: “La mejor decisión es poner a salvo sus vidas”

Feijóo pide el despliegue de medios del Ejército contra los incendios: “Es el momento de una política de Estado, no de tuits groseros”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 15 agosto

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

El actual jefe de Williams

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez