La huelga en el 'handling' de Ryanair comienza sin mayores incidentes aunque con retrasos

Madrid, 15 ago (EFECOM).- La huelga convocada en la filial de Ryanair de 'handling' (servicios en tierra), Azul Handling, en todas sus bases en España ha comenzado este viernes, en pleno puente de agosto, "sin mayores incidentes" salvo los retrasos provocados en las líneas afectadas.

La huelga, convocada por UGT, ha comenzado a las cinco de la mañana de este viernes a nivel nacional, sin que de momento se hayan facilitado datos concretos, salvo los del aeropuerto de Barcelona, donde se han registrado retrasos de "una media, de momento, de 20 minutos", según ha informado a EFE este viernes Chema Pérez, secretario del sector aéreo del sindicato.

UGT, que es el segundo sindicato de Azul Handling, después de CCOO -que no se ha sumado a la huelga-, está a la espera de que se le faciliten datos de incidencias y de número de trabajadores que se han sumado a la huelga.

Los paros, que están convocados en protesta por las sanciones a trabajadores, se desarrollarán en distintas franjas horarias y esta previsto que continúen mañana y pasado.

La huelga del servicio de asistencia en tierra, que afecta básicamente a la facturación de equipaje, embarque y entrada y salida de pasajeros del avión, se desarrollará entre las 5:00 y las 9:00 horas; las 12:00 y las 15:00 horas, y las 21:00 y las 23:59 horas, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año.

Pérez cree que los retrasos se irán "acumulando" a medida que transcurra el tiempo, aunque el impacto será menor dados los servicios mínimos establecidos, que "son muy potentes", y que los paros se han convocado por franjas y la empresa "intentará apretar" a los trabajadores para que vayan más rápido. "Suele pasar", ha apuntado.

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que fluctúan entre el 76 % y el 87 % para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares.

Asimismo, en septiembre estos servicios mínimos variarán entre el 69 % y el 86 % y en octubre irán del 59 % al 83 %.

Para los servicios que unan ciudades españolas peninsulares cuando el medio de transporte alternativo implique un tiempo superior a cinco horas, el porcentaje de servicios mínimo variará entre el 54 % y el 63 % durante agosto, septiembre y octubre.

Por su parte, si esa ruta es menor a las cinco horas, la horquilla será de entre el 27 % y el 40 % en esos próximos tres meses.

Según ha explicado Pérez, se han solapado tres convocatorias de huelga: la que se está registrando a nivel nacional, que ha comenzado a las 5.00 horas de hoy; otra convocada en el aeropuerto de Barajas, que es apoyada por UGT y CGT y que comenzó a media noche; y otra en Málaga, convocada por CGT.

Los aeropuertos afectados por la huelga a nivel nacional son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Según UGT, la huelga está motivada por las sanciones a los trabajadores que se niegan a hacer horas no obligatorias -con castigos de hasta 36 días sin empleo ni sueldo-.

La "falta" de creación de empleo estable y de consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial y el "incumplimiento reiterado" de dictámenes de la Comisión Paritaria del Convenio Sectorial sobre garantías y pluses son otros motivos que han conducido al sindicato a esta convocatoria.

También las "restricciones ilegales" a la reincorporación tras el alta médica y a la adaptación de jornada para ejercer el derecho a la conciliación familiar.

Esta huelga se suma a la convocada por el personal de tierra del Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

Esta convocatoria, también promovida por UGT, afectará a cinco aeropuertos españoles -Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur- y comienza este sábado. Seguirá los días 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto. EFECOM