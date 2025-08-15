Espana agencias

La eléctrica finlandesa Fortum ganó 467 millones de euros hasta junio, un 32 % menos

La segunda mayor compañía energética de los países nórdicos vio caer sus ingresos y rentabilidad debido al descenso de precios, menor producción de electricidad y la desinversión en reciclaje, mientras busca compensación por activos embargados en Rusia

Por Newsroom Infobae

Helsinki, 15 ago (EFECOM).- La compañía eléctrica finlandesa Fortum obtuvo un beneficio neto de 467 millones de euros en la primera mitad del año, un 32 % menos que en el mismo periodo de 2024, informó este viernes la empresa.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) de Fortum, el segundo mayor grupo eléctrico de los países nórdicos tras la sueca Vattenfall, se redujo un 27 % interanual entre enero y junio, hasta los 726 millones de euros.

Su beneficio operativo se situó en 574 millones de euros, un 29,3 % menos que en el primer semestre del año anterior, debido principalmente a la caída de los precios y al menor volumen de electricidad de origen hidráulico y nuclear colocado en el mercado, según la empresa.

Estos dos factores, sumados a la desinversión de su negocio de reciclaje y residuos, provocaron que la facturación del grupo finlandés disminuyera un 20 % interanual, hasta los 2.616 millones de euros.

La división de generación eléctrica en los países nórdicos, su mayor negocio en cuanto a ingresos, facturó 1.737 millones de euros, un 21,3 % menos, lastrada por la caída de su producción de electricidad, que se redujo un 11,2 %, hasta los 21,3 teravatios hora (TWh).

El beneficio operativo de esta división disminuyó un 30 %, hasta los 553 millones de euros, debido sobre todo al desplome del precio medio de la electricidad en el mercado eléctrico Nord Pool, que se situó en 36 euros por megavatio hora (MWh), un 23 % menos.

La división encargada de la venta minorista de electricidad y gas en los países nórdicos, Polonia y España -su segundo negocio principal- facturó 1.573 millones de euros, un 11,2 % menos interanual.

A pesar de esta caída de los ingresos, esta división logró mejorar su rentabilidad y registró un beneficio operativo de 75 millones de euros, apenas un 2,6 % menos que en la primera mitad del ejercicio anterior.

Fortum mantiene desde hace un año un pulso legal con Rusia ante la justicia internacional para que Moscú le compense por la pérdida de sus activos en ese país, embargados unilateralmente por el Kremlin en 2023 y valorados en "miles de millones de euros". EFECOM

