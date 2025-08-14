La Bolsa de Shanghái pierde un 0,46 % y la de Shenzhen, un 0,87 %

Pekín, 14 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió hoy 17,02 puntos (-0,46 %) hasta finalizar en los 3.666,44 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen cedió 99,93 puntos (-0,87 %) y finalizó con 11.451,44. EFECOMCOM