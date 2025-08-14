El Gobierno replica a Feijóo que la petición de ayuda europea contra los incendios se hace "con prevención suficiente"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha negado este jueves que el Gobierno haya actuado tarde a la hora de pedir ayuda a la Unión Europea para combatir los incendios y ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los medios solicitados se han hecho "con prevención suficiente".

De esta forma ha respondido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al líder de la oposición, que acusó al Ejecutivo de llegar tarde y le instó a pedir con urgencia colaboración europea.

"Estas situaciones se hacen con prevención suficiente. Cuando Feijóo decía que el Gobierno de España ya iba un poquitín tarde, ese trabajo ya lo había hecho el Gobierno de España el día anterior", ha indicado el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Morán ha relatado que "anteayer" en el operativo de control de incendios del Ministerio se valoró la posibilidad de hablar con Bruselas para que, "en el caso de necesitar solicitar algún aparato, este estuviese en condiciones de ser desplazado con carácter inmediato".

Y ha señalado que, hasta el momento, "todos los medios que han sido solicitados, que se han ido pidiendo en desplazamiento a las distintas comunidades autónomas, se han puesto a disposición"

"No ha habido una demanda de medios más allá de los medios disponibles", ha asegurado, para añadir que únicamente cuando "pueda haber una previsión de que haya una necesidad de medios que no puedan ser cubiertos con los propios, es cuando se pide el apoyo a Bruselas".

Minutos después, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la llegada esta misma mañana a Galicia de dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia que se incorporarán a las labores de extinción de los incendios, después de solicitarlos el Gobierno al Mecanismo Europeo de Protección Civil.

COORDINACIÓN CON LAS CCAA

Morán ha afirmado que "en ningún momento ha habido descoordinación" con las comunidades autónomas y ha subrayado que mantiene conversaciones con los consejeros de los gobiernos regionales.

"En ningún momento se ha producido ningún tipo de reproche ni ningún tipo de demanda en relación con la puesta a disposición de los medios, más bien todo lo contrario", ha expresado.

El secretario de Estado ha defendido que los técnicos de las distintas administraciones "se conocen, trabajan permanentemente y están en condiciones de dar respuestas inmediatas".