PP, sobre Puente: "No merecemos un ministro que se ría de los españoles y utilice su cargo para insultar y crispar"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este miércoles la dimisión del ministro Óscar Puente y ha criticado que lo que hay es "un Gobierno que premia el insulto, que premia la crispación" y que "a pesar de la gravedad de lo que está sucediendo" con los incendios, "envía a su ministro no a apagar incendios, sino a echar más leña al fuego".

"No merecemos un ministro que se ría del conjunto de los andaluces, de los españoles y que utilice su cargo no para gestionar, sino para insultar y crispar", ha apostillado.

Así lo ha señalado Bendodo en Marbella (Málaga), junto con la presidenta local y alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, donde ha criticado que "cuando pensábamos que la dejación de funciones del Gobierno no podía ir a peor, la verdad es que la realidad del sanchismo supera la ficción".

Al respecto, ha dicho que Sánchez este miércoles "ha enviado" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a participar junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un acto público en Almería para visitar las obras del Viaducto de los Feos.

En este sentido, Bendodo ha dicho a Puente que lo primero que tiene que hacer si pisa tierra andaluza es "pedir disculpas al conjunto de los andaluces y de los españoles por lo que dijo el otro día en las redes sociales, riéndose de los afectados por el incendio de Zahara de los Atunes (Cádiz)".

"No merecemos un ministro tan indigno, que tenga hecho un desastre las infraestructuras ferroviarias, que coger un tren sea hoy una odisea o una lotería. No sabes si lo vas a coger, si no lo vas a coger, si vas a llegar a tu destino o te vas a tener diez horas tirado en las vías", ha apostillado.

Ha criticado que el ministro "se dedica a insultar en redes sociales y el otro día se reía del conjunto de los andaluces", por lo que ha esperado que "si ha venido a Andalucía lo primero que haya hecho es pedir disculpas al conjunto de los andaluces porque ya tuvo que borrar el tuit porque se había pasado".

No obstante, ha añadido que cree que él "no ha venido a pedir perdón por el caos de Renfe, ni por las continuas averías, ni por los continuos retrasos que sufren miles de españoles; tampoco ha venido a asumir responsabilidades por dedicarse a burlarse del conjunto de los andaluces y de los españoles, verter odio en las redes sociales mientras miles de familias lo pierden todo y tienen que ser desalojadas de sus casas en su tierra, sobre todo en Castilla y León, y también en Andalucía".

"Al final, lo que tenemos es un Gobierno que premia el insulto, que premia la crispación, que a pesar de la gravedad de lo que está sucediendo, envía a su ministro no a apagar incendios, sino a echar más leña al fuego", ha criticado, por lo que ha pedido la dimisión de Puente.

Bendodo ha asegurado que "no merecemos un ministro que se ría del conjunto de los andaluces, de los españoles y que utilice su cargo no para gestionar, sino para insultar y crispar". "Todo esto mientras hacen requerimiento ellos para luchar contra los mensajes de odio", ha dicho.

Así, ha insistido en que "Pedro Sánchez puso a un 'hooligan' en el cargo y Pedro Sánchez tiene que destituir al 'hooligan' si él no dimite por lo que ha hecho en las últimas horas de reírse de los afectados por los incendios".

"Si lo hace dimitir es por la responsabilidad que tiene que asumir por esos insultos. Si lo cesa, también tiene sus motivos, es incompetente", aludiendo a "cómo tienen las infraestructuras ferroviarias y los trenes que son un desastre".

Bendodo ha añadido, no obstante, que "si Sánchez en cambio mantiene a Óscar Puente al frente del ministerio, demostrará, por tanto, que su lucha, esa que abandera el presidente Sánchez contra los mensajes de odio, es equiparable a su lucha contra la corrupción, la prostitución después de tener a Ábalos y Cerdán como sus números dos".

Así, ha insistido en que Puente "debe dimitir cuando antes" y "si viene Andalucía, lo primero que haga" sea "pedir perdón". "Quien está al pie del cañón en la solución de los incendios forestales son los profesionales de las comunidades autónomas, los bomberos forestales, los bomberos de los ayuntamientos, la protección civil. Son las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos los que están", ha reiterado.

Ha dicho que "en un Gobierno del Partido Popular con Feijóo al frente, el presidente hubiera llamado a cada presidente de las comunidades autónomas y le hubiera dicho ¿Qué necesitas?", lamentado que "con un Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas tienen que buscar la vida para apagar los incendios y el Gobierno dice, el que necesite ayuda, que la pida".

"Esto pasó en la dana y ha vuelto a pasar en los incendios. Tenemos un Gobierno, de verdad, que no está a la altura de lo que requiere nuestro país y los problemas que tiene nuestro país hoy en día", ha advertido.

De igual modo, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo es el máximo responsable de la conducta reprobable de su ministro "debe explicar por qué lo mantiene y también por qué le permite lanzar basura e insultos en las redes sociales y reírse del conjunto de los españoles".

"Reírse de los españoles es cuando los españoles se tiran diez horas tirados en las vías, que el ministro la contestación que diga sea tenemos el mejor sistema de trenes de toda Europa", ha añadido, insistiendo en que "eso es reírse de los españoles".

A juicio de Bendodo, "no todo vale en política, no se pueden utilizar los incendios como batalla electoral y no se puede ser ministro de España y jugar así con el dolor de la gente", ha concluido.