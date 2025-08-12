Espana agencias

PP denuncia unas pancartas que piden "impunidad" para los presos de ETA en un colegio público de San Sebastián

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP de San Sebastián ha denunciado la aparición de pancartas en un colegio público de la capital guipuzcoana que piden "la impunidad para asesinos presos". En concreto, en los carteles que cuelgan de Orixe ikastola puede leerse 'Presoak kalera, amnistia osoa' (presos en las calles, amnistía total) y hacen un llamamiento a una manifestación convocada el 14 de septiembre en apoyo a esta causa.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Borja Corominas, a través de las redes sociales, ha afirmado que le "entristece" el cartel.

Así, ha denunciado que estas pancartas piden "la impunidad para asesinos presos desde un colegio público" y ha subrayado que "es muy difícil para las nuevas generaciones crecer libres recibiendo este tipo de mensajes desde lo público".

Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, también desde sus redes sociales, ha resaltado que "por mucho que a Sare le moleste", seguirán denunciando "todos los mensajes de petición de impunidad para los presos de ETA en el espacio público".

A su juicio, "una sociedad democrática, con verdadera consciencia de lo que significa el terrorismo y sus víctimas, no puede asimilar como normal este tipo de mensajes en las calles de todos, y menos aún en un colegio público".

De este modo, Covite ha pedido al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que "intensifique el esfuerzo por quitar este tipo de carteles" en el contexto festivo de Semana Grande.

"Toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de las fiestas veraniegas y no es justo que unos pocos se las apropien para difundir su propaganda de legitimación del terrorismo", ha resaltado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Deniegan el internamiento cautelar de 44 de los migrantes localizados en un armador que los trasladó a Lanzarote

Infobae

La AN amplía seis meses más la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a exmiembros de ETA

La AN amplía seis meses

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

El Gobierno lamenta la muerte

El empresario que financió a Alvise denuncia que entraron en su casa y le obligaron a pagar un millón en criptomonedas

El empresario que financió a

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios

Puente tacha de "sinvergüenzas" a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio de Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

Asalto violento en casa del socio de Alvise Pérez: le roban 1,2 millones en criptomonedas a punta de pistola

El torero Manuel Escribano porta una bandera con el lema “Sánchez a prisión” durante la Feria de la Albahaca (Huesca)

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: ganadores de

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 agosto

Por qué la Seguridad Social penaliza a los trabajadores que se jubilan con solo 15 años cotizados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El aviso de un funcionario sobre por qué si trabajas 30 días, la tesorería puede solo computar 15: “Los periodos superpuestos no computan como años cotizados”

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19