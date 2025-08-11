Espana agencias

El número de empresas creadas aumentó un 15 % en junio, hasta las 10.964

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 11 ago (EFECOM).- El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en junio fue de 10.964, lo que supone un aumento del 15 % interanual, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo mes se disolvieron 1.582 empresas, un 1,4 % más que en junio de 2024; de las que el 79,9 % lo hicieron voluntariamente, el 9,73 % por fusión y el 10,37 % restante por otras causas.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas fue de 442 millones de euros, un 6,2 % menos; mientras que el capital medio por operación descendió un 18,4 %, hasta 40.332 euros.

En junio ampliaron capital 2.262 sociedades mercantiles, un 4,3 % más; con un capital medio por operación de 530.985 euros, un 9,3 % menos en comparación con un año antes.

Las actividades inmobiliarias, financieras y seguros acumularon el 20,3 % de las sociedades mercantiles creadas en junio y el sector del comercio un 15,7 %.

Por otra parte, la mayoría de empresas disueltas pertenecía al ámbito del comercio (18,2 % del total), a la construcción (16,4 %) y a las actividades inmobiliarias, financieras y seguros (13,2 %).

La actividad con mayor capital suscrito por las nuevas sociedades mercantiles fue la de inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 264,69 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio fueron Comunidad Valenciana (33,6 %), País Vasco (28 %) y La Rioja (25 %).

Por el contrario, los únicos descensos fueron los de Cantabria, un 7,4 % menos; y Murcia, con una bajada de un 5,1 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia de Segovia demanda

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol