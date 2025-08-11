El número de empresas creadas aumentó un 15 % en junio, hasta las 10.964

Madrid, 11 ago (EFECOM).- El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en junio fue de 10.964, lo que supone un aumento del 15 % interanual, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo mes se disolvieron 1.582 empresas, un 1,4 % más que en junio de 2024; de las que el 79,9 % lo hicieron voluntariamente, el 9,73 % por fusión y el 10,37 % restante por otras causas.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas fue de 442 millones de euros, un 6,2 % menos; mientras que el capital medio por operación descendió un 18,4 %, hasta 40.332 euros.

En junio ampliaron capital 2.262 sociedades mercantiles, un 4,3 % más; con un capital medio por operación de 530.985 euros, un 9,3 % menos en comparación con un año antes.

Las actividades inmobiliarias, financieras y seguros acumularon el 20,3 % de las sociedades mercantiles creadas en junio y el sector del comercio un 15,7 %.

Por otra parte, la mayoría de empresas disueltas pertenecía al ámbito del comercio (18,2 % del total), a la construcción (16,4 %) y a las actividades inmobiliarias, financieras y seguros (13,2 %).

La actividad con mayor capital suscrito por las nuevas sociedades mercantiles fue la de inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 264,69 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio fueron Comunidad Valenciana (33,6 %), País Vasco (28 %) y La Rioja (25 %).

Por el contrario, los únicos descensos fueron los de Cantabria, un 7,4 % menos; y Murcia, con una bajada de un 5,1 %. EFECOM