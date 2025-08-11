El Hang Seng sube un 0,19 % a un día de que expire la tregua comercial entre China y EEUU

Pekín, 11 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este lunes con ganancias del 0,19 % a falta de apenas un día para que expire la actual tregua comercial entre China y Estados Unidos.

El selectivo obtuvo 47,99 puntos, hasta los 24.906,81; mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,08 %.

Los ascensos más acusados fueron los del mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, BYD (+6,14 %); o el del fabricante de paneles solares fotovoltaicos Xinyi (+5,06 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la operadora de casinos Galaxy Ent (-2,89 %) o la empresa de paquetería ZTO (-2,38 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 47.990 millones de dólares de Hong Kong (6.113 millones de dólares, 5.244 millones de euros). EFECOM