Condenado a dos años de cárcel en Castellón por abusar sexualmente de un niño mientras iba a clases de repaso

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de dos años por un delito de abuso sexual a menor de 16 años a un hombre acusado de besar y someter a tocamientos a un niño que se dirigía a clases de repaso.

La sentencia, dictada después de que la acusación pública y la defensa del condenado alcanzaran un acuerdo de conformidad, le impone una indemnización de 3.000 euros por los daños morales que sufrió la víctima a consecuencia de los hechos, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El penado no podrá acercase a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio o su centro de estudios, ni comunicarse con ella por ningún medio durante dos años. La sentencia suspende la ejecución de la pena de prisión a condición de que el hombre no vuelva a delinquir en el plazo de tres años.

Los hechos se iniciaron durante la tarde del 18 de noviembre de 2021, en una plaza de una localidad de la comarca de la Plana Alta, donde el condenado se aproximó a la víctima. El niño estaba haciendo tiempo en el parque antes de subir al domicilio donde recibía clases de repaso, le tocó la cabeza y se dirigió a él con un comentario de tipo sexual que incomodó al menor.

Días después, el 23 de noviembre, la víctima volvió a las clases de repaso y vio que el penado le estaba esperando en el portal de la finca. La sentencia considera probado que el hombre, que actuó con el propósito de satisfacer su ánimo libidinoso, abrazó y besó al niño antes de tocarle sus partes íntimas.

A continuación, el hombre se introdujo en el ascensor con el menor, al que arrinconó y agarró fuertemente de sus partes para proponerle que fueran a dar una vuelta. Cuando llegaron a la quinta planta, la víctima huyó y consiguió refugiarse en la vivienda de su profesor.

La sentencia es firme y no se puede recurrir.

