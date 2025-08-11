Espana agencias

China espera "esfuerzos" de EE. UU. a falta de un día para que expire la tregua comercial

Pekín instó a la administración Biden a avanzar hacia una salida negociada en el marco de conversaciones sostenidas en Ginebra, Estocolmo y Londres, mientras aumenta la tensión comercial a menos de 24 horas del vencimiento de la pausa arancelaria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Pekín, 11 ago (EFECOM).- China espera "esfuerzos" por parte de Estados Unidos para lograr un "resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", a falta de apenas un día para que expire la actual tregua comercial entre ambas potencias, informaron este lunes fuentes oficiales.

"Esperamos que EE. UU. colabore con China para cumplir con el importante consenso alcanzado entre los dos jefes de Estado, aproveche el mecanismo de consulta económica y comercial establecido y se esfuerce por lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", señaló la portavocía del Ministerio chino de Exteriores en un comunicado.

En mayo, las dos partes pactaron en Ginebra la actual tregua que expira este martes, la cual fijaba una reducción de 115 puntos porcentuales en las tasas que se habían cruzado desde principios de abril y que entonces se tradujeron en un embargo comercial 'de facto' entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

Las dos partes mantuvieron a finales de julio sus últimas conversaciones, en Estocolmo, donde mostraron su voluntad de seguir priorizando el diálogo sobre la escalada en una guerra comercial que llegó a amenazar con desordenar las cadenas de suministro y sacudir los mercados.

Tras Estocolmo, el negociador chino Li Chenggang comentó que se había acordado extender la tregua, si bien el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, advirtió de que los aranceles sobre las importaciones chinas podrían rondar el 80 u 85 % si no se llegaba a un acuerdo para corregir el actual desequilibrio comercial y la "sobrecapacidad" exportadora de Pekín.

No obstante, el propio Greer aseguró después en una entrevista en la cadena CBS que las dos partes están "trabajando" para extender la tregua mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que es posible otra pausa "de unos 90 días" más.

El encuentro en la capital sueca siguió al mantenido en Ginebra, a otro en Londres y a la conversación telefónica que mantuvieron en junio el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, para limar asperezas.

EE. UU. llegó a imponer aranceles del 145 % a los productos chinos, mientras que Pekín elevó al 125 % los suyos sobre los estadounidenses, si bien después Washington bajó los gravámenes al 30 % y China al 10 %.

Tras Ginebra, los equipos negociadores volvieron a citarse en junio, esta vez en Londres, con una reunión que se saldó con la aprobación, por parte de Pekín, de solicitudes de exportación sobre las tierras raras. Estados Unidos, por su parte, canceló algunas de las "medidas restrictivas" que había impuesto a China, como los controles a la exportación de chips.

Entretanto, Trump instó el domingo a China a que cuadruplique sus compras de soja al país norteamericano, algo que algunos analistas interpretan como una condición para extender la tregua.

En los últimos días también ha entrado en escena una hipotética sanción a Pekín por importar petróleo de China ante la negativa del Kremlin a detener la guerra en Ucrania, algo que haría descarrilar las negociaciones.

El país asiático defiende su derecho a mantener relaciones normales con el resto de sus socios comerciales y rechaza la presión de Trump, que el viernes mantendrá una histórica reunión con Putin en Alaska que determinaría el rompecabezas de disputas entre grandes potencias. EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

Tregua comercialChinaEstados UnidosDonald TrumpXi JinpingPekínGinebraArancelesExportacionesMinisterio de ExterioresEFE

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia de Segovia demanda

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol