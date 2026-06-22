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Universitario confirma al delantero Gianluca Lapadula para el Clausura 2026

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Lima, 21 jun (EFE).- El club Universitario de Deportes, el actual tricampeón peruano, anunció este domingo que incorporó a su equipo al delantero y seleccionado peruano Gianluca Lapadula para "afrontar los desafíos de la temporada y aportar experiencia, jerarquía y capacidad goleadora" al plantel crema, a pocas semanas de empezar el torneo Clausura 2026.

La 'U' recordó que Lapadula desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol italiano, donde defendió las camisetas de Pescara, AC Milan, Genoa, Lecce, Benevento y Cagliari, en más de una década de experiencia en la Serie A y la Serie B.

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Entre sus principales logros individuales destacó los títulos de goleador de la Serie B con Pescara en la temporada 2015-2016 y con Cagliari en la campaña 2022-2023.

Tras una destacada campaña con Pescara, Lapadula dio el salto al AC Milan, una de las instituciones más importantes del fútbol mundial, resaltó Universitario en una nota de prensa.

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A nivel de selecciones, Lapadula debutó con la selección peruana en 2020 y desde entonces se convirtió en una de las principales referencias ofensivas de la Blanquirroja, sumando un total de 42 partidos y 9 goles convertidos, agregó el club limeño.

También fue protagonista de la destacada campaña peruana en la Copa América 2021, torneo en el que la selección alcanzó las semifinales.

Su identificación con el país, su compromiso dentro y fuera del campo y su permanente entrega con la camiseta bicolor le han permitido construir un vínculo especial con la afición peruana, convirtiéndose en uno de los futbolistas más representativos de la selección en los últimos años, subrayó Universitario.

El vigente tricampeón aseguró que la incorporación de Lapadula refleja la apuesta deportiva del club por conformar un plantel de alto nivel, preparado para competir al máximo y afrontar con ambición los desafíos de la temporada, después de haber perdido el Apertura 2026 que se alzó su histórico rival Alianza Lima. EFE

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