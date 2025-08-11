Espana agencias

Asufin alerta de que reunificar deudas puede aumentar el pago de intereses hasta por 4,5

Agrupar diferentes créditos bajo una sola hipoteca puede reducir el monto mensual, pero implica alargar el plazo y, según la Asociación de Usuarios Financieros, terminar abonando montos mucho mayores por concepto de intereses en el futuro

Por Newsroom Infobae

Madrid, 11 ago (EFECOM).- Las reunificaciones de deudas, operaciones que reducen la cuota mensual pero alargan el tiempo de amortización, a veces en décadas, pueden multiplicar hasta por 4,5 la cantidad que se acaba pagando en concepto de intereses, según ha advertido este lunes la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.

Se trata, en términos generales, de reunir todas los créditos pendientes de un usuario (hipoteca, créditos personales y tarjetas "revolving", por ejemplo) y agruparlos en una nueva hipoteca, con un plazo de amortización mayor, lo que reduce la cuota mensual a pagar.

En un estudio publicado este lunes, que expone un ejercicio práctico realizado por Asufin, el coste de los intereses de la deuda (hipoteca más préstamos) pasaba de unos 26.478 euros en los préstamos anteriores hasta algo más de 119.861 euros en la nueva hipoteca, una diferencia de más de 4,5.

En el mercado estas operaciones se suelen anunciar con el lema de "agrupa tus cuotas y paga menos al mes", y según Asufin esa parte sí que se cumple en el caso analizado, ya que la cuota inicial pasó de 2.321 a 708,98 euros al mes, un 70 % menos. EFECOM

