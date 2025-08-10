Espana agencias

Un padre se enfrenta en Jaén a 34 años de cárcel tras ser acusado de violar a su hija de 10 años

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un padre se enfrenta a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija de 10 años. Es la petición del Ministerio Fiscal tras acusarlo de dos delitos de agresión sexual y otro delito continuado de abusos sexuales.

Además de la pena de prisión, Fiscalía solicita que se le impongan 24 años de libertad vigilada y otros 24 años de prohibición de comunicarse o acercarse a su hija.

También pide que se inhabilite durante 15 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que indemnice a su hija en 30.000 euros en concepto de daños morales sufridos.

Los hechos por los que le acusa Fiscalía se remontan a marzo de 2027 cuando, tal y como señala el escrito de calificación provisional recogido por Europa Press, el acusado, con la excusa de explicarle la reproducción acabó violando a su hija de 10 años. A los dos años se volvería a repetir otra violación.

Entre una y otra agresión sexual, la niña, que ya es mayor de edad, relató que su padre "aprovechaba cualquier ocasión para realizarle tocamientos" de índole sexual, con la advertencia de que "no contará nada a nadie o que le pegaría y no volvería más a ver más a su madre". A ello se le suma agresiones físicas como bofetadas si no accedía a sus deseos.

El juicio se iba a celebrar inicialmente en la Audiencia de Jaén el pasado 18 de junio pero acabó siendo aplazado por coincidencia para los abogados con otros juicios. De esta forma, está previsto que pueda volver a celebrarse después de las vacaciones de verano y en todo caso, antes de que finalice el año.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Buruaga apela a la "igualdad" y convoca a la sociedad cántabra a "exigir el mismo trato" que el resto de comunidades

Buruaga apela a la "igualdad"

PP-A califica de "magnífica" la gestión de emergencia en incendio de la Mezquita: "Se actuó en tiempo y forma"

PP-A califica de "magnífica" la

Orriols (AC) augura que Junts va a "desaparecer" por ambiguo y ve a Puigdemont debilitado

Orriols (AC) augura que Junts

Adelante Andalucía señala "falta de transparencia" sobre el incendio de la Mezquita y reivindica su titularidad pública

Adelante Andalucía señala "falta de

Condenado a siete años de cárcel por abusar de una joven a la que siguió hasta su portal en Málaga

Condenado a siete años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Caixa desahucia a una

La Caixa desahucia a una mujer por fin de contrato y la Justicia lo avala al no presentar las rentas exigidas para apelar

Dos chicas se proponen comprobar si pueden pasar todo el día en Barcelona siendo atendidas en catalán: “La situación es desoladora”

Un trabajador de Carrefour invita a sus compañeros a bollos por su cumpleaños y le despiden por un fallo en los pagos: es improcedente y deben readmitirle o pagarle 105.000 euros

El cantante Jaume Anglada sigue en la UCI, “más estable” pero “grave”, tras ser atropellado en Palma

Agentes de la Guardia Civil de Sevilla salvan la vida a un joven agredido realizándole una RCP: escucharon los gritos desde el cuartel al empezar su turno

ECONOMÍA

Italia también sufre precios disparatados

Italia también sufre precios disparatados en agosto por el exceso de turismo: sombrillas a 600 euros, pasta fría por 20 y alquileres vacacionales por las nubes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La advertencia de una asesora financiera: “Si le dices a alguien que la solución a sus problemas es gastar menos dinero, lo vuelves miserable”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol