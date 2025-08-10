Espana agencias

Orriols (AC) augura que Junts va a "desaparecer" por ambiguo y ve a Puigdemont debilitado

Por Newsroom Infobae

La líder de AC, Sílvia Orriols, ha afirmado que Junts "no sabe adónde va, se mueve siempre en la ambigüedad y este tipo de partidos están condenados a desaparecer" y que por eso tiene los días contados.

Considera que su presidente, Carles Puigdemont, está debilitado en su propio partido, donde ve muchas discrepancias: "Me consta que muchos militantes, cargos y concejales están valorando incorporarse a nuestro proyecto", ha dicho en una entrevista de 'Crónica Global' recogida este domingo por Europa Press.

"Aliança Catalana aprovechará esta debilidad en todos los sentidos", ha advertido.

ELECCIONES GENERALES Y MUNICIPALES

Orriols entiende que haya discrepancias en AC sobre concurrir a las elecciones generales pero deja clara su postura: "Si Aliança Catalana decide presentarse al Congreso yo dejaría el partido".

La diputada del Parlament y también alcaldesa de Ripoll (Girona) quiere volver a presentarse a las elecciones municipales, en las que rechaza hacer 'cordones sanitarios' a ningún otro partido en los ayuntamientos.

Sí asegura que no hará "ninguna renuncia a nivel ideológico o programático para gobernar", que rechazaría cualquier pacto con Junts si comporta alguna renuncia ideológica o programática y que difícilmente podría pactar con Vox si rechazan políticas para salvar y potenciar la lengua, cultura e identidad catalanas.

EuropaPress

