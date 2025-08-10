Espana agencias

El Tesoro Público español celebra esta semana la última subasta de agosto

Por Newsroom Infobae

Madrid, 10 ago (EFECOM).- El Tesoro Público español celebrará este martes la última subasta de agosto, que será de letras a tres y nueve meses, ya que el organismo ha decidido no convocar, tal y como suele ser habitual, la puja prevista para el día 21.

De esta manera, tras la puja del próximo martes, el Tesoro no volverá a apelar al mercado hasta el 2 de septiembre, con una nueva subasta de letras a seis y doce meses.

Durante esta semana pasada, el organismo ha acudido al mercado en dos ocasiones.

La primera fue con letras a seis y doce meses, de las que vendió 5.584 millones de euros, con una rentabilidad mayor en ambos casos.

El rendimiento marginal de las letras a doce meses fue del 1,958 %, superior al 1,914 % de julio. Las letras a seis meses salieron a un interés del 1,950 % frente al 1,896 % previo.

Ya el jueves, el Tesoro vendió otros 4.988 millones de euros en cuatro denominaciones distintas de bonos y obligaciones del Estado, en una puja cuya demanda por parte de los inversores fue de más del doble que el importe adjudicado.

La rentabilidad fue mixta, ya que subió en los bonos a tres años, y en las obligaciones a quince años indexadas a la inflación, pero bajó en las obligaciones a diez y veinte años. EFE

