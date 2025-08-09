Feijóo celebra la "rápida actuación" en el incendio de Mezquita de Córdoba: "Ojalá el daño haya sido el mínimo posible"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la "rápida actuación" en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba y ha transmitido su esperanza de que el daño haya sido "el mínimo posible".

"Es una gran noticia que la actuación haya sido tan rápida. Ojalá el daño a esta joya de nuestro patrimonio haya sido el mínimo posible", ha señalado este sábado por la noche el líder 'popular' a través de su perfil en la red social 'X'.

Poco después, los bomberos han logrado extinguir completamente el incendio declarado este viernes en una capilla lateral y en la cubierta de la Mezquita-Catedral. Durante esta noche, una dotación ha permanecido en la zona para realizar labores de vigilancia y enfriar las paredes afectadas. Además, el personal de mantenimiento de la catedral ha trabajado en labores de limpieza, por lo que este sábado el templo abrirá en el horario habitual.

Junto al cuerpo municipal de bomberos y el personal de mantenimiento, se han desplegado agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil para atender cualquier incidencia en la zona afectada por las llamas, que comenzaron pasadas las 21:00 horas, según ha informado el Consistorio cordobés en un comunicado.