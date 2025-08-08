Temas del día de EFE Economía del viernes, 8 de agosto de 2025 (13:00 horas)

UE ESPAÑA

Bruselas - La Comisión Europea anunció este viernes el desembolso a España de 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago del fondo de recuperación, que la institución redujo en unos 1.100 millones de euros por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los funcionarios.

Ankara - La aerolínea de bandera turca Turkish Airlines (THY), participada mayoritariamente por el Estado turco, ha anunciado su intención de presentar una oferta de compra sobre un paquete minoritario de acciones de Air Europa, según informan medios turcos este viernes.

Madrid - El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) que suponen despidos ha aumentado un 34,6 % interanual hasta mayo, mientras que los afectados por expedientes temporales (ERTE) han caído un 24,3 %.

Madrid - El transporte por ferrocarril -que incluye Cercanías, media y larga distancia- registró cerca de 63,6 millones de viajeros en junio, un 12,1 % más en comparativa interanual, siendo la modalidad que más creció en el mes, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tokio - El negociador de Japón para las cuestiones arancelarias, Ryosei Akazawa, ha desvelado este viernes que Estados Unidos cometió un error al implementar sus nuevos aranceles a los productos japoneses y que Washington se ha comprometido a rectificar los términos para adaptarlos al acuerdo alcanzado entre ambos países y reembolsar las tasas incorrectamente cobradas.

- El mayor productor chino de chips confía en amortiguar el impacto de los aranceles de EE.UU. (Texto enviado a las 9:15 horas)

Madrid - La Bolsa española se encamina a cerrar la semana con pleno de subidas y una revalorización superior al 3 %, con la que revalida máximos de principios de 2008 a pesar de la entrada en vigor de los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Nueva York - Wall Street se dirige a cerrar la semana con ganancias tras la entrada en vigor del nuevo plan arancelario de Donald Trump y gracias a las perspectivas de las grandes tecnológicas de beneficiarse de exenciones por sus inversiones en EE.UU.

