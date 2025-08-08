Las Sesiones AFE FutFem completan una primera semana de trabajo "intensa y enriquecedora"

Segovia, 8 ago (EFE).- La segunda edición de las Sesiones AFE de fútbol femenino, que reúne en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) a 24 futbolistas sin equipo, ha completado una primera semana de entrenamientos "intensa y enriquecedora" para las futbolistas, en una concentración que combina trabajo físico, técnico y mental para impulsar su regreso a la competición.

El programa, que se prolongará hasta el 17 de agosto, se desarrolla en los campos de entrenamiento de Los Ángeles de San Rafael y las participantes cuentan con entrenamientos diarios y atención médica y fisioterapéutica, además de un seguimiento personalizado.

La concentración actual reúne a futbolistas procedentes de distintas comunidades autónomas, todas con el objetivo común de demostrar su valía en el campo. Hasta el cierre de la segunda semana, el calendario incluirá sesiones tácticas, trabajo específico por posiciones y amistosos contra equipos de diferentes categorías.

La entrenadora principal, Estefanía López, ha destacado que el objetivo de estas sesiones es “dar visibilidad a las jugadoras para que puedan volver a un equipo y disfrutar del fútbol”.

Según ha explicado, el trabajo de la primera semana ha estado marcado por la adaptación de conceptos y cargas a las características de cada futbolista: “Somos un cuerpo técnico con experiencia profesional y hemos estructurado dos microciclos para optimizar el poco tiempo disponible. Los procesos necesitan tiempo, pero estamos cumpliendo objetivos”, ha indicado.

López ha subrayado la importancia de la labor de selección previa realizada por AFE para configurar la plantilla actual: “Se han tenido en cuenta perfiles, contextos y necesidades para dar oportunidades a quienes más lo merecen. Nuestro reto es sacar su máximo rendimiento en lo físico, técnico-táctico y psicológico”.

Entre las participantes se encuentra la centrocampista Isabella Stoltze, que busca recuperar su mejor nivel tras una grave lesión de ligamento cruzado en 2023.

“Mentalmente lo pasé peor que físicamente. Ahora estoy bien y esta concentración me ayuda mucho. Lo afronto con una doble meta: que te vean y te contraten, y también vivir una experiencia diferente”, ha señalado.

La también centrocampista Sheyla Andrino ha calificado su presencia como “una oportunidad muy bonita” que piensa aprovechar al máximo: “AFE nos facilita muchos recursos para entrenar, recuperarnos y buscar equipo. Venimos con el objetivo de que se nos vea y que nos conozcan a nivel deportivo y personal”.

El cuerpo técnico que dirige estas sesiones está formado, además de por Estefanía López, por Lorena Muñoz como segunda entrenadora, Martina Maltagliati como preparadora física, Raquel Zubeldia como entrenadora de porteras y Alejandro Espiñeira como scouter. El equipo médico lo dirige la doctora Alba Sierra, junto a las fisioterapeutas Paula Moreno y Juliana Montoya, y el readaptador Pablo Souto.

Para la entrenadora, estas concentraciones también tienen un valor añadido: “A nivel personal es enriquecedor porque me encanta entrenar, es algo vocacional. A nivel profesional, me gustaría que se pusiera más el foco en entrenadoras formadas y cualificadas como nosotras, para que se nos den más oportunidades”.

AFE puso en marcha las Sesiones FutFem en 2024 como un espacio de alto nivel para futbolistas sin contrato, siguiendo el modelo ya consolidado en la categoría masculina. Su finalidad es reforzar la preparación, mantener la motivación y aumentar las opciones de fichar por un club, especialmente en momentos clave como la pretemporada.

“Si conseguimos que todas las jugadoras puedan empezar en septiembre a competir, sería ideal. Lo importante es que se sientan a gusto, que disfruten y que sigan creciendo como futbolistas”, ha concluido López. EFE

jmm/pcr/jag

(foto) (vídeo)