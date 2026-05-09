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Las Liberty descorchan la WNBA con una paliza a las Sun y María Conde debuta en Toronto

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Chicago (EE.UU.), 8 may (EFE).- Las New York Liberty descorcharon este viernes la temporada 2026 de la WNBA con un contundente 106-75 a las Connecticut Sun al ritmo de Breanna Stewart, protagonista con 31 puntos y diez rebotes.

Las Liberty comenzaron el curso de la mejor forma pese a la baja destacada de Sabrina Ionescu, una jugadora que firmó recientemente un contrato de tres años y 3.75 millones de dólares.

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Ionescu se perderá el arranque de temporada por una lesión de tobillo, tras promediar 18.2 puntos por partido el año pasado.

La WNBA abrió el nuevo curso con el debut absoluto de una nueva franquicia, las Toronto Tempo, que incorporaron además a la española María Conde en el draft de expansión.

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La internacional española, de 29 años, debutó con las canadienses en una derrota 65-68 sufrida en casa contra las Washington Mystics. La exjugadora del Famila Basket Schio italiano anotó dos puntos y capturó tres rebotes en 15 minutos en pista saliendo del banquillo. EFE

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