La Liga F aprueba el uso del VAR bajo demanda para la temporada 2025-2026

Por Newsroom Infobae

Madrid, 8 ago (EFE).- Los clubes de la Liga F aprobaron este viernes la utilización para la temporada 2025-2026 del "Football Video Support" (FVS), un sistema de VAR bajo demanda, más sencillo y asequible, validado por la FIFA para cuatro situaciones susceptibles de revisión: goles, penaltis, rojas y confusión de identidad.

Según confirmó la Liga F, el cuerpo técnico de cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido y si la decisión se corrige el club implicado recuperará la solicitud utilizada. Las revisiones se realizarán en un monitor junto al terreno de juego por parte de la árbitra principal.

Para su puesta en marcha al inicio de la temporada, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF), desarrollará unas jornadas de formación para los equipos arbitrales que dirigirán los partidos de Liga F.

El uso del FVS, utilizado ya en competiciones internacionales como la Copa Mundial Femenina Sub20 Colombia 2024, Copa Mundial Femenina Sub17 de República Dominicana 2024, fue respaldado por los clubes en una Asamblea General Extraordinaria, presidida por la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, con la asistencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

La Liga F destacó que la puesta en marcha del FVS es "fruto de la colaboración institucional" entre Liga F, la RFEF y el CTA, "en un contexto de buena sintonía que refleja la voluntad compartida de continuar impulsando la profesionalización de Liga F y de fortalecer la máxima categoría del fútbol femenino, con el objetico de dotar a las árbitras, las jugadoras y los clubes de las mejores herramientas para un arbitraje más justo y eficiente".

"Su incorporación supone un avance significativo en la mejora del nivel técnico de las decisiones arbitrales en momentos decisivos del partido, garantizando así una competición más justa, transparente y profesional. Está diseñado para competiciones que, como Liga F, apuestan por soluciones tecnológicas eficaces, accesibles y sostenibles", añadió. EFE

