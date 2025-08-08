Imbroda asegura que el PP respeta y apoya todas las religiones y los hechos lo avalan

Melilla, 8 ago (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha afirmado que el PP respeta y apoya todas las religiones y sus respectivos cultos, algo que considera demostrado con las diferentes actuaciones de su Gobierno en su primera etapa entre 2000 y 2019 y en la segunda desde 2023.

En un mensaje difundido a los medios, Imbroda, que preside el PP en Melilla, ha salido así al paso de las críticas y advertencias de dos partidos de la oposición, Coalición por Melilla (CPM) y PSOE, tras el acuerdo en Jumilla (Murcia) entre el PP y Vox para restringir el uso de espacios públicos para ceremonias religiosas.

“Nosotros respetamos a todos, los proveemos de sus necesidades para que se efectúen los cultos necesarios y las cosas en Melilla van bastante bien. Por lo tanto, no tenemos que dar explicaciones a nadie ni dar justificaciones de nada de lo que hagan por ahí los demás. Nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos y lo que hacemos está clarísimo”, ha aseverado Imbroda.

El presidente de Melilla ha recordado que su Gobierno fue en 2010 el primero en Europa que declaró como festivo oficial el Aid El Kebir, la pascua grande musulmana, y ha puesto como otros ejemplos el apoyo que brinda la Ciudad Autónoma a la organización de ritos musulmanes como los rezos colectivos en una céntrica plaza de la ciudad.

“Acompañamos en la ceremonia religiosa a los musulmanes en cualquier aspecto, respetamos y apoyamos su culto religioso en las mezquitas como también a los cristianos en las iglesias y a los judíos en la sinagoga”, ha recalcado Imbroda para presumir de que Melilla es “un modelo de convivencia y de respeto de las religiones”.

“Y esa lucha, ese discurso y esa actuación que siempre hemos mantenido lo ha hecho el Partido Popular, porque sabe que lo que no puede hacerse con las ciudades, con los pueblos, con los ciudadanos, es echarse a pelear por el término religioso, porque sabe que una confrontación religiosa es un disparate tremendo”, ha agregado.

Por eso, ha exigido al resto de partidos que tengan consideración al PP, al igual que esta formación política respeta “a todas las religiones en Melilla” y como va a seguir haciendo, ha asegurado.

“Los hechos nos avalan durante décadas de lo que estamos haciendo”, ha defendido Imbroda para reclamar a la oposición “menos cuentos, menos historias y menos uso partidista y ganas de intentar sacar rédito político con enfrentamientos innecesarios en Melilla”.

En especial, se ha dirigido a CPM y PSOE porque “creen que se ha abierto una puertecita para captar a modo carroñero unos cuantos votos echando al PP la responsabilidad de lo que hagan otros fuera”.

“Nosotros sabemos lo que hacemos y están ahí los hechos y lo avalamos”, ha finalizado. EFE

