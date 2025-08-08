El Rafa Nadal Museum supera las 100.000 visitas en el último año

Palma, 8 ago (EFE). - El Rafa Nadal Museum ha batido su récord de visitas en los últimos 12 meses al haber recibido a más de 100.000 personas en este espacio de tiempo, donde el recinto ha añadido espacios conmemorativos tras la retirada del tenista manacorí.

Cabe recordar que el recorrido se realiza a través de sus trofeos, pero también a través de las camisetas y zapatillas y objetos con los que Nadal ganó cada una de las finales de Grand Slam que ha disputado a lo largo de su carrera.

Uno de los espacios más valorados por los visitantes es la nueva zona dedicada a Roland Garros con todas las raquetas que empleó Nadal en el torneo francés, un diseño con todas sus imágenes levantando el trofeo y la réplica de la escultura que dedicó la organización del Grand Slam al deportista.

Por otra parte, la exposición también cuenta con una planta de visión global de la historia del deporte contemporáneo gracias a los recuerdos cedidos por figuras históricas como Michael Jordan, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Novak Djokovic y muchos otros deportistas de todas las modalidades.

El museo se inauguró en 2016, y desde entonces se ha convertido progresivamente en uno de los epicentros del ocio y del turismo en Mallorca dentro de las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar. EFE

