Los dos pacientes evacuados del crucero abandonan Gran Canaria en un segundo avión

Las Palmas de Gran Canaria, 7 may (EFE).- Los dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius por un avión ambulancia con síntomas de haberse contagiado en el brote de hantavirus han abandonado esta madrugada el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Países Bajos en una segunda aeronave, debido a los problemas que sufría la suya.

Según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad, esas dos personas han sido transbordadas de un avión medicalizado a otro siguiendo los protocolos y en coordinación con las autoridades.

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El aparato que los trajo desde Cabo Verde a Gran Canaria despegó después solo con sus tripulantes a bordo con destino a Valencia, donde repostó para seguir vuelo a Róterdam (Países Bajos).

La escala de estos dos pacientes en Canarias no estaba prevista. El plan de vuelo de su avión era dirigirse a Ámsterdam desde Praia (Cabo Verde), previa parada en Marrakech para repostar combustible.

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Sin embargo, pasadas las 16.00 horas del miércoles el aparato fue desviado a Gran Canaria, porque Marruecos no le autorizaba aterrizar en su territorio para la escala que pretendía hacer.

Ya en Gran Canaria, la tripulación reportó una avería eléctrica en el sistema de soporte de uno de los pacientes que necesitaba reparar, lo que demoró horas su salida, que debería hacerse producido poco después de las 17.00 horas.

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La Delegación del Gobierno en Canarias precisó ayer que toda la operación se autorizó bajo la condición de que nadie se subiera ni bajara del avión mientras este permanecía en la pista.

El Gobierno de Canarias se ofreció a facilitar una burbuja de aislamiento sanitario para que el avión pudiera retomar su plan de vuelo, pero el Ministerio de Sanidad no aceptó esa solución.

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Finalmente, la tripulación y los dos pacientes tuvieron que esperar a que llegara otro avión desde el norte de Europa para hacerse cargo del traslado en las condiciones de seguridad exigidas.

Mientras tanto, el crucero neerlandés MV Hondius sigue su navegación hacia Canarias con 144 personas a bordo, tras haber abandonado el miércoles su fondeo frente a Praia, la capital de Cabo Verde, país que no le permitió atracar en sus puertos.

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Está previsto que llegue a Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, el fin de semana. Su última hora de llegada declarada en el plan de navegación es a las 12.00 horas del domingo 10 de mayo. EFE

(foto) (vídeo)

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