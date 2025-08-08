Espana agencias

El numero de trabajadores afectados por despidos colectivos crece un 34,6 % hasta mayo

Las cifras del Ministerio de Trabajo reflejan un incremento en las extinciones de contrato, principalmente en pymes y el sector servicios, con despidos concentrados en Cataluña y Madrid mientras continúan negociaciones y cierres en empresas como Freixenet, Bimbo y Alcampo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFECOM).- El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) que suponen despidos ha aumentado un 34,6 % interanual hasta mayo, con 4.594 personas incluidas en 100 procedimientos, 1.181 más que un año antes, mientras que los afectados por expedientes temporales (ERTE) han caído un 24,3 %.

La mayoría de los trabajadores despedidos pertenecen a pymes del sector servicios y sus empleos se han extinguido sobre todo por causas económicas o de producción, según los últimos datos de la estadística de regulación de empleo que publica el Ministerio de Trabajo.

El sector servicios acumula 3.500 despidos, seguido de la industria (922), la construcción (127) y el sector agrario (45).

Por actividades, las administrativas y de servicios auxiliares han concentrado 2.292 despidos; la industria manufacturera, 889; las actividades de información y comunicaciones, 293; y el comercio y la reparación de vehículos, 255.

Los territorios con más trabajadores afectados por despidos son Cataluña, con 2.717, seguida de Madrid (563), País Vasco (408), Murcia (203), Cantabria (200) y Andalucía (189).

Entre las 100 empresas con procedimientos abiertos hasta mayo, 61 tienen menos de 25 trabajadores, 15 cuentan con entre 25 y 49 empleados, otras 17 están entre 50 y 249 trabajadores, y el resto son grandes empresas con más de 250 personas en plantilla.

Mientras tanto, se han aprobado o siguen en negociación nuevos expedientes que aún no han sido contabilizados en la estadística.

La industria de alimentación cuenta actualmente con tres procedimientos destacados en marcha, que son los ERE anunciados por Grupo Freixenet, Azucarera y Bimbo.

La empresa productora de cava ratificó el 4 de junio el acuerdo final de despido a 99 trabajadores de Freixenet y 55 de Segura Viudas, 154 en total, mientras que Bimbo ha rebajado a 302 despidos los 352 planteados inicialmente, que entrarán en vigor el 28 de febrero de 2026.

Azucarera cerrará su planta en La Bañeza (León) y despedirá a 194 empleados.

En el sector de la distribución, Alcampo anunció en mayo el cierre de 25 supermercados con baja rentabilidad dentro de su "plan de transformación y adaptación al futuro", con más de 500 despidos tras la negociación con sindicatos (inicialmente eran 710).

La empresa de fertilizantes Fertiberia aplicará un ERE que entrará vigor a finales del próximo año y que afectará a 34 personas. Antes de la negociación se preveían 55 despidos.

Otra planta que cierra es la del fabricante de electrodomésticos BSH en Esquiroz (Navarra) que supondrá 609 despidos conforme al acuerdo ratificado por la plantilla.

El fabricante de neumáticos Bridgestone ha cerrado un ERE que contempla 420 despidos, 232 en su planta de Basauri (País Vasco) y 188 en Puente San Miguel (Cantabria), además de prejubilaciones para mayores de 55 años y bajas voluntarias incentivadas.

La empresa energética Siemens Gamesa anunció el 1 de junio un ERE que afectará a 64 trabajadores, acompañado de un ERTE para otros 176, mientras que Duro Felguera ha acordado con la mayoría sindical el despido de 180 empleados, de una plantilla de 1.400. EFECOM

Temas Relacionados

Despidos colectivosExpedientes de regulación de empleoMinisterio de TrabajoEFECOMGrupo FreixenetAzucareraBimboMadridCataluñaIndustriaSector serviciosEFE

Últimas Noticias

Controlado el incendio forestal declarado en Tarifa (Cádiz)

Infobae

Inter Miami-Tigres y Pachuca-LA Galaxy, duelos de cuartos de la Leagues Cup

Infobae

Galaxy golea a Santos Laguna y se queda con el último boleto disponible a cuartos de final

Infobae

Alyssa Thomas hace historia en la WNBA con tres triples-dobles seguidos

Infobae

Tanner McKee luce en triunfo de campeones Eagles ante Bengals en inicio de pretemporada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 30 personas denuncian

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

El BBVA deshoja la margarita sobre si mantener la opa a Sabadell o retirarla: “Las dos opciones serían positivas para el banco”

La economía retrasa cada vez más la maternidad en España: la edad para tener el primer hijo ya supera los 33 años

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional