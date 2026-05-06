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Hoy será noticia. Jueves, 7 de mayo

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HANTAVIRUS CRUCERO

El Gobierno ultima los preparativos para atender a pasajeros del crucero con hantavirus

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Madrid (EFE).- El Gobierno ultima los preparativos técnicos y sanitarios y la coordinación entre administraciones para atender con total seguridad a los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus.

Los pasajeros llegarán el sábado a Canarias, desde donde los extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

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JUICIO KITCHEN

El responsable del examen al exchófer de Bárcenas para ser policía declara en Kitchen

San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- El jefe de Procesos Selectivos de la Policía cuando Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, aprobó el examen de ingreso en el cuerpo, declara este jueves como testigo en la decimoséptima jornada del juicio por la operación Kitchen, presuntamente orquestada desde la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero del PP.

También están citados para este jueves un funcionario de prisiones que coincidió con Luis Bárcenas durante su estancia en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) y policías que intervinieron en el registro del domicilio del acusado Sergio Ríos, captado como confidente para espiar a la familia Bárcenas y apoderarse de documentación y dispositivos del extestorero de los que extraer información comprometedora para el PP y sus dirigentes.

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Albares aborda en el Congreso la crisis por la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel

Madrid (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves ante el pleno del Congreso para abordar la crisis por la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel con 175 activistas detenidos.

Una captura que el Gobierno considera ilegal y por la que sigue apresado en Tel Aviv un español de origen palestino acusado de terrorismo.

PAPA ESPAÑA

Obispos de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife detallan actos previstos del papa

Madrid (EFE).- Los obispos de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, las cuatro diócesis que visitará en junio Leon XIV, explican este jueves los detalles y preparativos de los actos que el pontífice protagonizará en cada uno de sus territorios.

Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y representantes de la iglesia ortodoxa y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) presentan el informe sobre la atención que cada una de las confesiones cristianas están realizando en materia de acogida, integración y promoción de las personas migrantes.

ESCUELAS INFANTILES

Más de 60.000 educadoras de 0 a 3 años convocadas hoy a un paro general en toda España

Madrid (EFE).- Más de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas de infantil, públicas y privadas, están convocadas este jueves a un paro general en toda España, para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales y, sobre todo, una ley estatal que baje el número de bebés y niños en las aulas.

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) han convocado una huelga estatal ante la preocupación e indignación de las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil, que cobran salarios mínimos trabajando 40 horas semanales y atendiendo hasta a 8 bebés en clase.

GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN

Fernández Mañueco será propuesto como candidato a su investidura como presidente de CyL

Valladolid (EFE).- El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, propone este jueves a Alfonso Fernández Mañueco (PP) como candidato a su investidura como presidente de la Comunidad.

La propuesta se produce tras finalizar la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria.

LUGO AYUNTAMIENTO

Lugo tendrá hoy nuevo alcalde por una moción de censura del PP y una exedil del PSOE

Lugo (EFE).- La ciudad de Lugo, salvo sorpresa, tendrá a partir de este jueves una alcaldesa, Elena Candia (PP), cuya llegada a este puesto será posible por una moción de censura para expulsar al bipartito de PSdeG y BNG impulsada por los populares y apoyada por María Reigosa, una exedil socialista.

Los votos de los doce concejales del PP y el de la concejala no adscrita pondrán presumiblemente fin al breve mandato del socialista Miguel Fernández.

CRUZ ROJA

La reina Letizia preside la entrega de las Medallas de Oro de Cruz Roja en Pamplona

Pamplona (EFE).- La reina Letizia presidirá este jueves en Pamplona, en el Museo Universidad de Navarra, la entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja Española a personas y entidades que han conseguido con su trayectoria alcanzar un gran impacto social.

El acto tiene lugar con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebra cada 8 de mayo en los 191 países en los que tiene presencia la organización humanitaria, y que está vinculada al nacimiento de su fundador, Henry Dunant.

ERIC CLAPTON

Eric Clapton actúa en Madrid más de 20 años después de su último concierto en España

Madrid (EFE).- Más de 20 años hacía que el autor de composiciones emblemáticas como 'Layla', 'Cocaine' o 'Tears in Heaven' no actuaba en España, una ausencia a la que este estadounidense de 81 años, con más de 60 años de carrera como una de las figuras más emblemáticas de la historia del rock y del blues, pondrá fin con una actuación en Madrid, en el primero de sus dos únicos conciertos en el país.

El concierto de Eric Clapton, en el Movistar Arena, forma parte de su actual gira europea, el primero en España antes de recalar en Barcelona el 10 de mayo.

EXPOSICIÓN POP

Girona acoge una exposición dedicada al arte y la cultura pop

Girona (EFE).- Girona acoge hasta el 4 de julio una exposición dedicada al arte y la cultura pop, 'De Andy Warhol a Takashi Murakami: el lenguaje pop que no muere'.

La muestra exhibe obras de artistas tan representativos de ese movimiento como el propio Warhol, Roy Liechtenstein o Robert Ranschenberg.

TERESA HELBIG

Exposición sobre la diseñadora Teresa Helbig

Madrid (EFE).- ‘Helbig Archive 96-26’ reúne en el Museo del Traje 30 años de la vida como diseñadora de Teresa Helbig, Premio Nacional de Moda 2023.

Autora de diseños de costura, con dedicación artesana, que han lucido desde la reina Letizia a Zendaya.

EXPOSICIÓN CUÁNTICA

Revolución cuántica, una muestra sobre la ciencia y la tecnología que hoy abre sus puertas

Madrid (EFE).- El microchip, el láser, la resonancia magnética o la computación cuántica tienen su base en la rama más enigmática de la ciencia, que transformó la forma de entender el mundo y vive una nueva era. La muestra 'Revolución cuántica' abre las puertas a esta teoría que marca el avance de la tecnología.

Comisariada por la física Sonia Fernández-Vidal y la Fundación Telefónica, 'Revolución cuántica' puede visitarse desde este jueves y hasta el 11 de octubre en el Espacio Fundación Telefónica.

EL TIEMPO

El tiempo será inestable en toda España, con lluvias y tormentas

Madrid (EFE).- El jueves será un día inestable en la mayor parte de España, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y Baleares -donde se prevén precipitaciones localmente fuertes-, mientras en el resto la nubosidad irá en aumento y afectará a casi todo el territorio con chubascos y tormentas.

Con este pronóstico, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy aviso naranja por lluvias en la Comunidad Valenciana, y amarillos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, y La Rioja.

EFE

plv

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