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El Liceo y el Reus, eliminados en cuartos ante los potentes Oporto y Benfica

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Redacción deportes, 7 may (EFE).- El Hockey Club Liceo y el Reus Deportiu Brasilia quedaron eliminados este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputa en Coimbra (Portugal), tras caer ante dos de los grandes favoritos al título, el Oporto (6-2) y el Benfica en los penaltis tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, respectivamente.

Dos eliminaciones que, sin embargo, se produjeron de forma muy distinta: mientras el conjunto gallego sucumbió en la segunda mitad ante el poderío ofensivo de los 'dragones', un valiente equipo catalán llevó al límite a las 'águilas', que necesitaron de los penaltis para sellar un sufrido pase a semifinales.

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El primero en entrar en escena fue el Liceo, vigente campeón de la Copa del Rey y líder de la fase regular de la OK Liga, que firmó una primera parte muy seria en el Municipal Multidesportos Mário Mexia. Nuno Paiva adelantó al conjunto coruñés a cinco minutos del descanso, e incluso los gallegos rozaron el 0-2 poco después.

Sin embargo, del posible segundo gol se pasó al empate: Carlo Di Benedetto, máximo goleador de la 'Champions', igualó el choque antes del descanso, un tanto de peso psicológico que cambió por completo el guion del partido.

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En la segunda mitad, el francés volvió a golpear para el 2-1 y abrió la puerta a la avalancha ofensiva del Oporto, con dos tantos de Rafael Soares y otros dos del argentino Ezequiel Mena. El 6-2 final lo maquilló César Carballeira en el tramo final.

Muy distinta fue la forma de caer del Reus, que se marcha con la cabeza bien alta tras igualar en juego al poder económico de una plantilla diseñada para conquistar el cetro continental y que solo pudo eliminarle en la lotería de los penaltis.

El conjunto lisboeta se adelantó muy pronto por medio de José Miranda, pero no logró sentenciar el encuentro. El Reus resistió y llegó a empatar en dos ocasiones, antes de que el portero Càndid Ballart detuviera primero una falta directa a Pau Bargalló para forzar el tiempo extra y después protagonizara otra intervención decisiva ante José Miranda en la prórroga.

En la tanda de penaltis, los porteros volvieron a ser protagonistas y la serie se alargó hasta el sexto lanzamiento. Guillem Jansà, que ya había marcado previamente, falló su intento, y Joao Rodrigues, tras errar en su primera oportunidad, se redimió para certificar el pase del Benfica a semifinales.

Este jueves será el turno del último representante español, el Barça, que se mide al Sporting de Portugal (20:00 CET), en una reedición del duelo que ya le privó de su séptimo título intercontinental tras caer en la prórroga en la final del Mundial de Clubes (3-2). EFE

avm/slls

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