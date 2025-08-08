Espana agencias

Detenida una persona por un incendio en Ourense a la que se imputan otros 20 fuegos

Un sospechoso fue arrestado tras una investigación en Celanova, vinculado a más de una veintena de siniestros en la región, según la Xunta, mientras portaba material inflamable y permanecía bajo vigilancia policial desde hace meses

Santiago de Compostela, 8 ago (EFE).- La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) ha detenido a una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la misma área.

Según ha informado la Xunta, la detención se enmarca en una investigación llevada a cabo por la UPA por los incendios forestales registrados en esa zona, donde ya se estaba realizando un seguimiento. De hecho, la persona detenida llevaba meses bajo vigilancia y se le imputan otros 7 fuegos este año y 13 más en 2024.

En lo que va de campaña de lucha contra incendios, la UPA ha detenido o investigado a un total de 14 personas como presuntas autoras de incendios forestales.

El incendio de Celanova, que afectó a 0,1 hectáreas de superficie rasa, se registró en la parroquia de Amoroce de forma intencionada, con tres focos muy próximos entre sí, presuntamente por la persona que fue detenida y que, en el momento de su detención, portaba varios mecheros y papel que se cree estaban destinados a prender fuego.

Las diligencias por estos hechos fueron remitidas al Juzgado de instrucción en funciones de guardia de Celanova.

La Xunta ha vuelto a apelar a la prudencia para evitar que se produzcan incendios y recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, para llamar en el caso de detectar algún fuego, o el número 900815085, que es anónimo, para denunciar cualquier sospecha de actividad delictiva incendiaria. EFE

