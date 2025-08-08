CSD y asociaciones de la prensa deportiva se suman a las condolencias por Manolo Esteban

Madrid, 8 ago (EFE).- El Consejo Superior de Deportes (CSD), la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) y también la madrileña (APDM) se sumaron a las condolencias tras la muerte del periodista Manuel Esteban Fernández 'Manolete', conocida este viernes.

"El CSD quiere expresar sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Manuel Esteban Fernández. Manolete fue uno de los periodistas deportivos de mayor renombre de nuestro país. Un hombre admirado por el público y respetado por sus compañeros de profesión", señaló el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes.

La Asociación Prensa Deportiva de Madrid (APDM) recordó a Manuel Esteban como "un periodista de pura esencia de los que convertía esta profesión en una lucha titánica por conseguir noticias propias, quien no se conformaba con replicar la información ya conocida...".

También la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) lamentó el fallecimiento de 'Manolete', de quien destacó que "ha dejado huella en varias generaciones de periodistas deportivos por su bondad".

La muerte de Manuel Esteban a los 68 años fue confirmada por el diario AS, periódico en el que puso fin a su actividad profesional en 2020, después de haber ejercido durante casi 40 años como periodista deportivo. EFE