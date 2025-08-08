Espana agencias

CSD y asociaciones de la prensa deportiva se suman a las condolencias por Manolo Esteban

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFE).- El Consejo Superior de Deportes (CSD), la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) y también la madrileña (APDM) se sumaron a las condolencias tras la muerte del periodista Manuel Esteban Fernández 'Manolete', conocida este viernes.

"El CSD quiere expresar sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Manuel Esteban Fernández. Manolete fue uno de los periodistas deportivos de mayor renombre de nuestro país. Un hombre admirado por el público y respetado por sus compañeros de profesión", señaló el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes.

La Asociación Prensa Deportiva de Madrid (APDM) recordó a Manuel Esteban como "un periodista de pura esencia de los que convertía esta profesión en una lucha titánica por conseguir noticias propias, quien no se conformaba con replicar la información ya conocida...".

También la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) lamentó el fallecimiento de 'Manolete', de quien destacó que "ha dejado huella en varias generaciones de periodistas deportivos por su bondad".

La muerte de Manuel Esteban a los 68 años fue confirmada por el diario AS, periódico en el que puso fin a su actividad profesional en 2020, después de haber ejercido durante casi 40 años como periodista deportivo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Aemet modifica su predicción: la ola de calor durará al menos hasta el próximo jueves

Infobae

Un preso mata a otro en el módulo de respeto de la cárcel murciana de Sangonera la Verde

Infobae

Alí Houjja, barbero marroquí en Jumilla: "Vinimos aquí precisamente en busca de libertad"

Infobae

Societat Civil Catalana ve a Illa "atado a la agenda del nacionalismo"

Infobae

Garitano afirma que el Cádiz “va a crear algo muy bonito” a medio plazo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Bruselas destina 23.100 millones de euros a España del fondo NextGenerationEU: se invertirá en transporte o energía

Amancio Ortega, más allá de Zara: amplía su influencia en energía, logística y servicios esenciales a escala europea y mundial

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)