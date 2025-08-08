Bendodo: "Renfe ha pasado de ser un símbolo de puntualidad" a "una agencia de colocación para Sánchez y sus socios"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este jueves que Renfe "haya pasado de ser símbolo de puntualidad y servicio público a ser una agencia de colocación para Pedro Sánchez --presidente del Gobierno-- y sus socios; de ser la Renfe de los ciudadanos a ser la Renfe de los enchufados".

Bendodo, en rueda de prensa en Marbella (Málaga) junto con la presidenta local y alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, ha recordado que esta semana los andaluces "hemos vuelto a sufrir las consecuencias de la mala gestión del Ministerio de Transportes", cuando "en plena temporada alta, con todos los ciudadanos viajando de una punta a otra de España, la línea Alta Velocidad Madrid-Andalucía ha vuelto a sufrir hasta diez horas de retraso, con pasajeros hasta diez horas encerrados en los vagones y con un total de 2.200 personas afectadas".

Así, ha criticado que lo que hace el ministro de Transportes, Óscar Puente, es "tuitear en vez de gobernar su ministerio y dar solución a las infraestructuras".

Ha recordado que "el martes, 2.200 personas se vieron afectadas en Sevilla por un nuevo caos de Renfe y ayer, en Granada, otras ocho horas de retraso". "Esa es la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con los trenes en Andalucía", ha apostillado.

Así, ha señalado que, "después de siete años de sanchismo", Renfe "ha pasado de ser un símbolo de puntualidad, cuando cogíamos un tren, un AVE salía a la hora exacta y llegaba a la hora exacta, cuando las cosas funcionaban en este país" a "una lotería", ya que cuando vas a coger un tren "no sabes si vas a llegar en hora, si va a salir, si vas a llegar o te vas a tiras diez horas tirado en las vías".

"El deterioro democrático de Pedro Sánchez llega hasta la calidad de los servicios públicos", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que "los servicios públicos funcionan mucho peor desde que gobierna Pedro Sánchez, porque, evidentemente, está centrado en defenderse de la corrupción de su partido, de su Gobierno y de su familia", ha advertido.

En este punto, ha dicho que "la gran diferencia y uno de los motivos de por qué Renfe antes funcionaba y ahora no" es que "ahora es una agencia de colocación para Sánchez y sus socios".

PARA ENCHUFADOS Y SOCIOS

"Ahora es la Renfe de los enchufados del Gobierno y de los socios del Gobierno", ha lamentado y ha incidido en que "un país no puede permitirse que su red ferroviaria funcione como un chiringuito". "Renfe no tiene un problema técnico ni falta de profesionales, sufre el mismo retraso crónico que padece todo el país bajo sanchismo", apostillado.

Por último, ha dicho sobre los principales "responsables" que Puente está "tuiteando" y Pedro Sánchez está tumbado en La Mareta, al tiempo que ha dicho que "hay que echarse a temblar con la cumbre de La Mareta: Sánchez, Zapatero e Illa".