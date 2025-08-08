Alyssa Thomas hace historia en la WNBA con tres triples-dobles seguidos

Nueva York, 7 ago (EFE).- Alyssa Thomas, de las Phoenix Mercury, hizo historia este jueves al convertirse en la primera jugadora de la WNBA con tres triples-dobles consecutivos.

Thomas brilló con 18 puntos (8 de 12 en tiros de campo), 11 rebotes, 10 asistencias y 3 robos en el triunfo de las Mercury por 95-60 ante las Indiana Fever, que todavía no cuentan con Caitlin Clark por lesión.

La jugadora de Phoenix ya había conseguido un triple-doble tanto el domingo frente a las Chicago Sky (10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) como el martes contra las Connecticut Sun (13 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias).

De la mano de esta Thomas histórica, las Mercury han encadenado tres victorias consecutivas y presentan un balance de 19-11 que las coloca cuartas en la clasificación de la liga. EFE