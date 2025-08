Amnistía Internacional teme que la RDC use acuerdo con el Barça para blanquear su imagen

Madrid, 1 ago (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) se muestra "preocupada" por que el acuerdo firmado entre la República Democrática del Congo (RDC) y el equipo de fútbol F.C. Barcelona sirva para que el país africano blanquee su imagen y se presente como "un país abierto y moderno" de cara al exterior.

El responsable de Europa y Oriente Medio en Amnistía Internacional España, Carlos de las Heras, explicó a EFE que, aunque su organización no se opone a la firma de este tipo de acuerdos, sí teme que se conviertan en una herramienta para presentar a la RCD como un país reformista "cuando desafortunadamente la realidad de derechos humanos en este país es tremendamente complicada".

Señaló que este tipo de situaciones "no son nada nuevo" y recordó la estrategia de visibilidad internacional adoptada en los últimos años por la vecina Ruanda -con la que la RDC firmó recientemente un acuerdo de paz por el conflicto en el este del país- que ha sellado patrocinios con clubes como el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid.

Aun así, aseguró que los intentos de algunos países de "limpiar su imagen" a través del fútbol no han tenido éxito y puso como ejemplo el Mundial de Catar: "No hay nadie que no sepa que detrás del Mundial de Catar hubo miles de muertos a la hora de construir los estadios".

Como parte del acuerdo, por cual el club azulgrana ingresará unos 44 millones de euros, todos los equipos profesionales del Barcelona lucirán el emblema "RD Congo-Cœur de Afrique" en la parte posterior de sus camisetas de entrenamiento durante las próximas cuatro temporadas, y el Barça impulsará un programa de actividades deportivas en la RDC destinado a los niños.

De las Heras admitió que el acuerdo incluye "cuestiones positivas" en el ámbito deportivo, pero pidió que este tipo de alianzas "vayan más allá" e incluyan compromisos en cuanto a derechos humanos.

Además, afirmó que en otros países, este tipo de programas dirigidos a los niños, "al final sólo llegan a los hijos de las élites".

"No todo vale por una cuestión económica, sino que también se deberían de tener en cuenta cuestiones que van más allá del dinero", denunció.

Así, el responsable de AI detalló la situación de los derechos humanos en la RDC, sumida en un contexto de violencia por el conflicto entre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y las autoridades gubernamentales, que ha provocado miles de muertos y más de un millón de desplazados.

A esto añade otras preocupaciones más generales, como la represión hacia el colectivo LGBTI o la violencia sexual contra las mujeres, agravada por el contexto de conflicto.

El responsable de Europa y Oriente Medio en AI España cree que el acuerdo con el Barça puede responder a que las autoridades de la RDC han visto como Runda "se les ha adelantado" y hayan decidido que ellos "también van a jugar a este juego".

La RDC acusa a Ruanda de apoyar a M23 en su ofensiva en el este del país. Sin embargo, el pasado 27 de junio, ambos países firmaron en Washington un acuerdo a nivel ministerial para intentar poner fin a más de tres décadas de tensiones bilaterales.

De las Heras ve "curioso" que dos países enfrentados desde hace años "con una rivalidad muy enfrentada" hayan llevado el conflicto armado a una carrera a través del "blanqueamiento deportivo". EFE