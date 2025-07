Squiban: "Mis piernas estaban estupendas, quería estar un paso por delante en el esprint"

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- La francesa Maëva Squiban (UAE Team ADQ) afirmó este jueves, tras vencer la sexta etapa del Tour de Francia Femenino, que supuso su primer triunfo de la temporada, que sus piernas estaban estupendas a escasos kilómetros de la meta, y que su objetivo siempre fue "estar un paso por delante en el esprint".

"Cuando me dijeron que tenía 1:20 de ventaja no me lo creía. Sentía que mis piernas estaban estupendas y, sobre todo, quería estar un paso por delante en el esprint extra, porque sabía que sería una batalla", dijo la francesa tras lanzar un ataque decisivo a tres kilómetros del final que la posicionó en solitario en cabeza.

Su compatriota Julieta Labous (FDJ-Suez) y la mauriciana Kimberley Le Court Pienaar (AG Insurance) completaron el podio, en la segunda y tercera posición, respectivamente. A pesar de ello, Pienaar puso conservar su maillot amarillo de líder de la general.

"Sólo podría haber sido mejor si hubiera ganado la etapa. Me sentí super fuerte. Intentamos reducir la diferencia con el líder e intentar ganar la etapa, pero sabíamos que no iba a suceder. Hemos llegado sanos y salvos a la meta y conservamos el maillot. Realmente, no podría desear nada mejor", señaló la mauriciana en declaraciones a la organización del evento.

Con ganas de ir a por todas en la séptima etapa, que transcurrirá este viernes a lo largo de 159,7 kilómetros entre Bourg-en-Bresse y Chambéry, y satisfecha por conservar su liderato, Piernaar decidió tomarse los últimos kilómetros con calma y recuperarse para mañana. EFE