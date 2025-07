Comité de las Regiones asume el "impacto importante" de menores migrantes en Canarias y pide más implicación a la UE

La vicepresidenta primera de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité de las Regiones, (CIVEX) Carolina Darias, ha admitido este martes el "impacto importante" que tiene la llegada de menores migrantes a los "territorios fronterizos" de la UE, especialmente Canarias.

En declaraciones a los periodistas antes de la conferencia 'El papel de las ciudades y las regiones en la acogida de menores migrantes no acompañados y oportunidades en los países de origen' ha demandado más implicación a la UE ya que Bruselas "a veces queda demasiado lejos", tanto en el desarrollo de políticas de acogida como con más "inversión en origen" en los países africanos.

Darias ha comentado que este encuentro es una "ocasión fantástica" para buscar soluciones acerca de la acogida de menores migrantes, un fenómeno que se conoce "bien" en el archipiélago pero que va cambiando con el paso del tiempo.

La también alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha apuntado que este lunes visitaron un centro de menores migrantes en Tenerife y "fue una experiencia impactante" conocer a los niños y los recursos que se emplean.

En esa línea ha comentado que son ámbitos que "exceden de las competencias de actuación" de quienes tienen la acogida, remarcando que Canarias es un "ejemplo sorprendente" que, no obstante, necesita de "respuestas" por parte de la UE.

Así, ha apuntado que es "lícito, legítimo y además es humano" emigrar para mejorar la calidad de vida y por tanto es necesario que la UE "se implique más en esa atención y en esas oportunidades ahí donde vive la gente".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido a la comisión Civex que haya escogido Tenerife para esta reunión porque en Canarias está "tan candente el fenómeno migratorio" por lo que es una "magnífica oportunidad" para alcanzar consensos en torno a posibles medidas y soluciones.

DESARROLLAR EL PACTO MIGRATORIO

Ha comentado que la inmigración es una cuestión "estructural" y tras aprobarse "in extremis" el nuevo pacto de asilo y migración al final de la pasada legislatura ahora toca "desarrollar" los reglamentos y ahí las regiones europeas quieren "participar" pues tienen la experiencia de la "primera línea" y pueden ayudar a que ese desarrollo sea "realmente efectivo".

En esa línea ha indicado que "para Europa, migración es migración, pero no distingue entre los menores y los adultos" y en el caso de Canarias, por ejemplo, "va a un abismo, entre el tratamiento de un adulto o un niño que viaja solo".

Clavijo ha comentado que "ahora mismo Europa no lo contempla" cuando "es un problema" que está en todo el continente por lo que se debe debatir sobre "esa respuesta que se tiene que dar, que no solo tiene que ir de la mano de levantar muros y poner impedimentos, sino analizar también en profundidad lo que está ocurriendo en el Sahel y el impacto que va a tener a corto y medio plazo".

Sobre los fondos económicos ha señalado que la UE se los da a España pero no distingue si son para menores o no de ahí que se haya abierto un "debate judicial" sobre la interpretación de que los menores son competencia de las comunidades autónomas y "al final llegan los recursos, no llegan los recursos, pero los tienes que pagar".

Por ello es partidario de que se puedan "dividir" para la migración de adultos y de niños y niñas y así el debate "estaría superado".

El presidente canario ha indicado también que "siempre preocupa" que pueda haber un cambio de gobierno en España porque "la inestabilidad política retrasa las soluciones" y Canarias tiene que atender cada día a unos 5.600.

"Tenemos esos niños aquí en Canarias, a los que no se les está dando cumplimiento a esos derechos que tienen derivados de los tratados internacionales", ha destacado.