Alegría defiende respetar decisiones de la mayoría del PSOE pese a las discrepancias internas tras la petición de Page

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que, más allá de las discrepancias de opiniones que pueda haber dentro del partido, lo "verdaderamente importante" es respetar y apoyar, sobre todo, las decisiones que adopta la mayoría del PSOE, tras conocerse que el presidente de Castilla-La Mancha, ha solicitado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una cuestión de confianza o elecciones.

Así ha respondido este sábado Alegría ante los medios de comunicación, en el marco de la petición del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la comunidad, Emiliano García Page, al líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, de que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso o convoque elecciones generales anticipadas, dado que ve "insuficientes" las medidas planteadas en el Comité Federal.

La ministra de Educación ha recordado que el PSOE es un partido que tiene más de 146 años de historia. "Algo de lo que nos ha definido siempre es que dentro de este gran partido hay voces plurales, hay voces diversas, pero yo creo, sinceramente, que las opiniones que cada uno tenemos, las tenemos que hacer en los órganos por los que nos hemos dotado dentro de este Comité Federal", ha destacado.

"Creo que es donde realmente se tienen que practicar esos debates internos, de puertas para adentro", ha criticado Alegría.

No obstante, la portavoz del Gobierno ha apuntado que ella no va a ser quien "traslade o cuente las reflexiones o las opiniones que ha dicho uno u otro compañero". "Oye, si hay quien o quienes piensen diferente a lo que la mayoría de este partido está defendiendo, sabe que, otra cosa no, pero el Partido Socialista tiene cada cierto tiempo procesos internos donde, lógicamente, todo el mundo se puede presentar, buscar ese apoyo y conseguir ese respaldo mayoritario", ha considerado.

El secretario general del PSOE de Castilla La Mancha y presidente de la comunidad, Emiliano García Page, ha pedido al líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso o convoque elecciones generales anticipadas y ve insuficientes las medidas planteadas en el Comité Federal de este sábado.

Según trasladan fuentes del entorno de Page, durante su intervención ante Sánchez ha señalado que esta es la crisis de corrupción más grave en democracia para el Partido Socialista y no se va a superar con las medidas planteadas por Sánchez en este Comité Federal.

Así, ha indicado que o se recupera la confianza parlamentaria que se ha perdido, y no a cambio de más "chantajes de los independentistas" en referencia a los acuerdos alcanzados con ERC y especialmente Junts durante la legislatura a cambio de unos votos imprescindibles para mantener al Gobierno, o Sánchez debe convocar elecciones anticipadas.