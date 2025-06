Por Andalucía pide al director de la RTVA que Bertín Osborne no vuelva a Canal Sur por ser "un tramposo fiscal"

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha pedido por carta al director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, que Bertín Osborne, que ha presentado programas de televisión en dicha cadena, no regrese a la emisora al ser "un tramposo fiscal".

Así lo ha definido la portavoz de Por Andalucía en un archivo de audio remitido a los medios de comunicación junto a la carta que ha enviado al director de la RTVA, y ello después de que se haya conocido este viernes que el presentador y cantante Bertín Osborne (Norberto Ortiz Osborne) ha entrado en la nueva lista de morosos que publica la Agencia Tributaria, en la que figuran deudores con más de 600.000 euros de deuda con Hacienda a cierre de 2024.

En concreto, a Bertín Osborne se le atribuye una deuda de 865.000 euros, según ha remarcado Inma Nieto, que ha defendido en esa línea que "una persona que le debe más de 800.000 euros a la hacienda pública no es, desde luego, el perfil adecuado para estar en las pantallas de Canal Sur ni de ninguna televisión pública".

Por eso desde Por Andalucía le han pedido por carta al director general de la RTVA --ya que el grupo parlamentario que integra a IU no cuenta con representación en el consejo de administración del ente público-- que "la anunciada vuelta a Canal Sur de Bertín Osborne no se produzca", porque "un tramposo fiscal no puede ser un referente en las pantallas".

En su carta a Mellado, la también representante de IU tacha de "defraudador" a Bertín Osborne, y relata que "ha presentado en los últimos cinco años el programa 'El show de Bertín' en Canal Sur TV".

"El pasado mes de marzo anunció que suspendía su presencia en el programa por tres meses ya que iba a intervenir en otro de una cadena privada, teniendo previsto su regreso en el mes de julio", continúa contando Inma Nieto en su misiva al director de la RTVA, al que traslada que "es inadmisible que un tramposo fiscal sea la cara de un programa en una televisión pública", y "su presencia sería perturbadora, ya que supondría blanquear el fraude".

La portavoz de Por Andalucía concluye su carta al director de la RTVA instándole a que "adopte las medidas necesarias para que este defraudador no vuelva a la programación de Canal Sur, y que la televisión pública mantenga los mínimos estándares éticos".