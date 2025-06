Márquez: "Hay algo parecido al Sinner-Alcaraz en Moto GP: Álex y yo"

Roma, 20 jun (EFE).- El español Marc Márquez, piloto de Moto GP (Ducati Desmosedici GP25) que disfruta de su gran momento, líder del Mundial, aseguró este viernes que la gran rivalidad de la Moto GP, el Sinner-Alcaraz del motor a dos ruedas, la conforman él mismo y su hermano Álex, segundo en la clasificación.

Márquez, seis veces campeón del mundo en categoría reina, domina esta temporada junto a su hermano Álex, al que aventaja en 32 puntos y al que considera su principal "enemigo" en pista.

"Mi hermano Álex es el 'enemigo'. Y Bagnaia está volviendo: en Aragón estuvo a punto, aquí en Mugello y en Holanda irá muy fuerte. Le tengo un gran respeto", declaró en una entrevista con 'Repubblica'.

"Hay algo parecido al Sinner-Alcaraz en Moto GP: entre Álex y yo también hay una rivalidad muy fuerte, luchamos por el título y eso nos mejora. Después de 2020, él siempre ha estado muy cerca de mí", añadió

La relación entre ellos fuera de pista se mantiene intacta. Álex, de hecho, evitó que Márquez se retirase tras varios años malos alejado del título, condicionado principalmente por las lesiones.

"Me sacó de donde estaba, corría peligro de bajarme definitivamente de la moto. Fue él quien me dijo que necesitaba un cambio, quien me sugirió el equipo Gresini. Ahora quizá se arrepienta", puntualizó entre risas.

Para Márquez, las rivalidades son necesarias en el deporte y pone la mira en 2027, año en el que confía que con los cambios de reglamento se propicien muchas más.

"El motociclismo necesita duelos, cuerpo a cuerpo. Pero hoy en día, entre los reglamentos y las motos en pista (con toda esa aerodinámica, bajos y otros dispositivos), las oportunidades son desgraciadamente pocas. En 2027 habrá limitaciones en la tecnología, y quizá volvamos a la esencia: los adelantamientos", explicó.

El de Cervera (Lérida) descartó estar pensando en la retirada y aseguró que, ahora que ha superado su "peor momento", quiere "disfrutar el mayor tiempo posible".

"Un piloto tiene que ser ambicioso, vivir el presente pero pensar en el futuro. Los números nunca me han obsesionado, el objetivo es sólo el título. Después de todo lo que he pasado, mi mayor reto ha sido superar el momento negro. Y ahora que lo he hecho, quiero disfrutarlo el mayor tiempo posible", señaló.

Después de años condicionado por las lesiones este domingo 22 de junio, en el Autódromo Internacional del Mugello (Forencia, norte), el seis veces campeón del mundo de la categoría reina persigue su podio número 100 y su victoria número 93, como su número, algo que en caso de conseguir le acercaría a otro título mundial.

"En 2024 habría respondido que no sabía si podría aspirar a otro título mundial. En cambio aquí estoy, líder. Sin embargo, el motociclismo no depende sólo de ti: lo importante es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado", comentó.

Además, Márquez volvió a hablar de su inexistente relación con el italiano Valentino Rossi, marcada por sus encontronazos en pista: "Nunca he vuelto a hablar con él". EFE